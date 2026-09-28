Desde Cali, esta firma ya movilizó US$7 millones y acompaña a más de 800 empresas en Colombia

En un mercado de inversión de impacto que alcanzó los US$457,3 millones en Colombia en 2024, todavía existe una brecha para que pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiación, inversión y nuevos mercados. En ese escenario trabaja Trulab, una compañía vallecaucana que desde Cali ha acompañado a más de 800 empresas, asociaciones de productores y organizaciones y ha contribuido a movilizar más de US$7 millones. La segunda medición del mercado de inversión de impacto en Colombia, publicada en 2025 por Impacto Colombia con participación técnica de Fedesarrollo, estimó que el sector creció 50% frente a la medición anterior. Sin embargo, el crecimiento del mercado no significa que todas las empresas tengan las mismas posibilidades de acceder a esos recursos. Parte del trabajo de Trulab se concentra precisamente en cerrar esa brecha. Conozca: ¿Podrán las cooperativas competir con bancos y fintech? Así va la carrera por nuevos clientes La organización es liderada por Santiago Gómez y Estefanía Valencia, junto con un equipo de más de 35 personas. Desde 2015 ha desarrollado proyectos en más de 19 departamentos de Colombia y, en diferentes momentos, en cuatro regiones de Perú.

Del acompañamiento empresarial a las cadenas de valor

El modelo de Trulab comenzó enfocado en emprendimientos y procesos de aceleración, pero con el tiempo la compañía identificó que trabajar únicamente sobre una empresa no siempre era suficiente. “Al comienzo trabajábamos principalmente con emprendimientos y procesos de aceleración, pero muy rápido entendimos que fortalecer una empresa de manera aislada no era suficiente”, explica Gómez. A partir de ese aprendizaje, la firma empezó a trabajar sobre cadenas de valor sostenibles, conectando productores, proveedores, empresas transformadoras, compradores, corporativos, financiadores e inversionistas. Su modelo combina tres frentes: fortalecimiento empresarial, acceso a mercados y preparación para financiación e inversión. La compañía parte de las necesidades concretas de una empresa o de una cadena para estructurar soluciones y convocar a los aliados necesarios. “No llegamos con un programa definido para tratar de acomodar la realidad. Primero entendemos qué está frenando a la empresa o a la cadena”, señala el directivo. Trulab ha aplicado este enfoque en sectores como agroindustria, economía circular, bioeconomía, turismo sostenible y soluciones climáticas o basadas en la naturaleza.

Entre las soluciones que la compañía viene consolidando están Elevara, TREDI y una línea de capital catalítico. Elevara funciona como una estrategia de asistencia técnica para acelerar inversión de impacto. La iniciativa busca preparar empresas, construir oportunidades de inversión y conectarlas con fondos e instrumentos de financiación adecuados. TREDI, por su parte, está orientado a resolver necesidades de capital de trabajo asociadas a operaciones comerciales, como órdenes de compra o contratos. El modelo analiza la empresa, la cadena y el pagador, además de administrar el riesgo, el desembolso y la recuperación de los recursos. El capital catalítico busca atender necesidades puntuales que pueden impedir que una empresa concrete una operación o esté preparada para recibir inversión. Entre ellas están certificaciones, validaciones tecnológicas, procesos de trazabilidad, fortalecimiento del gobierno corporativo o preparación de un primer lote. Después de más de una década de operación, Trulab busca que los proyectos no terminen únicamente con el acompañamiento, sino que dejen capacidades, tecnología, metodologías, relaciones y modelos que puedan mantenerse en el tiempo. Para ello cuenta con una red de más de 200 mentores, especialistas y aliados.

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