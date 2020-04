¿Cómo manejar su dinero en tiempos de crisis?

“Todos deberíamos tener un presupuesto personal y revisarlo porque seguramente será modificado por la contingencia. Y si no tenemos, hacerlo porque en un momento como este por el que atraviesa el mundo es muy importante tener claridad sobre la situación financiera”, dijo Mora.

Entonces, si usted paga un plan de 38.900 pesos en Netflix, podría mirar la opción de cambiarse a uno más económico como el de 26.900 o 16.900, y una vez termine la crisis, se plantee la posibilidad de regresar a la suscripción que tenía. Otra opción es que si no está inscrito en plataformas como Amazon Prime o YouTube acepte los periodos de cortesía de hasta un mes.

Bajo ese contexto, la Universidad Eafit entregó una serie de recomendaciones para darle algo de respiro al bolsillo. Andrés Mauricio Mora Cuartas , jefe del Departamento de Finanzas de Eafit, hizo claridad en que no hay una misma hoja de ruta para todos los ciudadanos, pues las condiciones económicas son bien distintas en el país.

Para comenzar, lo que se debe saber es que desde el Gobierno Nacional se ha garantizado que el abastecimiento de elementos de consumo esencial (comida, medicamentos y cuidado personal). Diariamente se hacen inspecciones en plazas de mercado y establecimientos de comercio para verificar que no exista la especulación de precios.

Otros cuidados

Sumado a este tipo de gastos no esenciales es muy importante saber hacer las cuentas en el dinero que se destina a la adquisición de alimentos, por ejemplo. Saber comprar lo necesario y no invertir de más es importante. En este punto hay que recordar que el presidente Iván Duque ha recomendado a los colombianos no acaparar la compra de productos de primera necesidad pues el abastecimiento estará disponible para todo el país.

Por ahora los precios vienen controlados. Los datos de inflación de marzo dan cuenta de esto. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el costo de vida se movió 0,57 %, mientras que el anual llegó al 3,86 %, con la particularidad de que en el tercer mes del año la mayor variación se dio en el segmento de alimentos y bebidas no alcohólicas: creció 2,21 %.

“De ahí que sea fundamental aprovechar los descuentos que llegan desde las cadenas de comercio del país como Éxito o Jumbo. Una recomendación importante ahí es que se entienda que cambiar hábitos de compras ayudará a las finanzas, preferir marcas más económicas es uno. Los artículos que producen los mismos establecimientos suelen ser más baratos porque se fabrican en Colombia o porque no requieren de insumos del extranjero”, explicó Raúl Ávila, profesor de economía en la Universidad Nacional.

Entonces, para hacerse a una idea, si se revisa el portal en internet de Jumbo, un limpiador líquido Ajax de tres litros cuesta 16.590 pesos, mientras que uno de una marca menos tradicional, como Máxima (por cinco litros), vale 8.990 pesos.

Para el caso de comidas, y según información del portal del Éxito, el efecto es parecido. Mientras una bolsa de 5.000 gramos de arroz Diana cuesta 17.750 pesos, una de marca Éxito se puede llegar a conseguir por 14.500 pesos.