No, no es su celular. Este miércoles, Nequi volvió a reportar problemas en su aplicación. La plataforma financiera anunció este 7 de octubre en sus redes sociales que presenta una falla que no le permite a los usuarios acceder a su dinero.

“Tan pronto lo resolvamos, podrás entrar a Nequi y mover tu plata con normalidad. Quédate pendiente de nuestras redes oficiales, estaremos contando avances”, fue el mensaje de la aplicación sobre las 7:00 de la mañana.