Exministro de Hacienda Ocampo prevé un nulo crecimiento de la economía colombiana

Desde su óptica, hay tres maneras de estimular la generación de riqueza en el país. Y la primera que mencionó tiene que ver con una mejor ejecución del gasto público; algo que está alineado con lo que señaló el actual ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien había apuntado que la expectativa del gobierno es que al cierre de este año la economía crezca 1,8% y para eso se destinaría más inversión a obras civiles.

¿Qué otra cosa se podría hacer para que no se contraiga la actividad económica? A juicio de Ocampo, el otro movimiento que podría dar una mano tiene que ver con las tasas de interés, que actualmente están en 13,25%, el tope más alto desde 1999 y han actuado como un inhibidor del consumo para controlar la elevada inflación que registra el país actualmente.