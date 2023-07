Estas son otras de las crisis económicas que agitaron las tasas de la Reserva Federal

Con el anuncio, el presidente de la FED, Jerome Powell, dijo que no espera que el banco central estadounidense baje las tasas de interés este año y que aún confía en que la economía vuelva a estar más equilibrada sin mayores daños.

Esta no sería la primera vez que la Reserva Federal tiene que hacer un movimiento de tasas sostenido para contener una crisis económica . Lo cierto es que en las últimas cuarto décadas, también tuvo que hacer 18 subidas seguidas en 2006 y otras 15 durante 1989. La República realizó un recuento de cinco eventos económicos que influyeron en la decisión.

La crisis inflacionaria en los años 80 se generó por factores como el aumento del precio del petróleo, el crecimiento del gasto público y la política monetaria expansiva. Ante esta situación, la Reserva Federal aumentó sus tasas de interés a nivel históricos. El 9 de agosto de 1984, llegaron a 11,5o%, siendo la cifra más alta en las últimas cinco décadas. Luego de tocar ese pico, en la reunión de septiembre hubo un primer recorte a 11,25% y desde allí empezó a caer hasta 8,12% en diciembre.

La crisis en 1973 generada por las restricciones de la Opep en la exportación de petróleo dieron como resultado un alza de tasas de interés, para enfrentar una inflación de 8,7% dada la escasez del crudo. En este año, el máximo, una vez más, fue a doble dígito y llegó a 11% en septiembre.

Otro de los comentarios del presidente de la FED, Jerome Powell, fue que no prevé una recesión en Estados Unidos. Y que prevén no tener una afectación mayor en las cifras de empleo. “El personal ahora tiene una desaceleración notable en el crecimiento a partir de finales de este año en el pronóstico, pero dada la resistencia de la economía recientemente, ya no están pronosticando una recesión”, comentó.

Y dijo también que no es un entorno en el que quieran ofrecer mucha orientación sobre las acciones que tendrán sobre las tasas.