Entretenimiento: segundo sector que más mueve el PIB

Hay que resaltar además que, a pesar de que 2023 fue proyectado por los expertos como un año en el que la plata iba a circular con menos velocidad, el apetito de la gente por los servicios recreativos no merma.

En eso coincidió Claudia Bustamante, economista e investigadora en temas de consumo, quien además apuntó que de no ser porque ese par de subsectores están en el mismo grupo de comercio, el desempeño de ese lote en lo corrido de 2023 sería más discreto. Y aquí se debe mencionar que, según el más reciente reporte del PIB, ese mismo renglón apenas creció 0,5% en el primer trimestre.

¿Será pasajero?

Al observar el comportamiento de los compradores, lo que esta economista concluye es que ha mermado el interés por gastar en ropa o electrodomésticos, mientras que se siguen demandando servicios en bienestar y recreación.

“Si nos basamos en el informe de la consultora Raddar para mayo, por cada $100 los colombianos destinan 20,8% para entretenimiento y bienestar, un gasto que está por encima de educación (4,5%), moda (3,1%) y electrodomésticos (0,6%)”, resaltó.

Desde su óptica, todo esto indica que “la gente quiere viajar, quiere comer fuera de la casa y quiere experiencias”. Sin embargo, hizo notar que la continuidad del impulso dependerá de cómo evolucionen varios factores, entre ellos, la crisis de las aerolíneas, toda vez que la salida de Viva y Ultra dejó sin cobertura unas 63 rutas por las que se movían millones de viajeros.

Igualmente, se refirió al ciclo de la economía y al comportamiento de la incertidumbre que puede frenar inversiones en el sector, tal como ocurrió con el megaproyecto Arena del Río, con el que Barranquilla esperaba atraer turistas a través de esa infraestructura pensada para realizar grandes espectáculos.

Two Way Stadiums, empresa estadounidense que estaba a cargo del proyecto, informó que no podía continuar debido a las altas tasas de interés, devaluación del peso colombiano y el aumento de la inflación, que, en conjunto, afectaron el cierre financiero.