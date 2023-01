En la misiva, firmada por Clara Liliana Guatame, presidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos; Luis Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería; Javier Eduardo Campillo, director del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (Ipse); Juan Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano; y Carlos Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), los funcionarios solicitan “muy respetuosamente considerar a una nueva persona para ejercer el cargo de viceministra(o) ”.

A renglón seguido, los firmantes resalta que “ nos hemos topado con la nula posibilidad de coordinación y comunicación , lo cual está dificultando el quehacer del Ministerio... las actuaciones de la viceministra parecieran responder a intereses individuales y no a los discutidos y consensuados por quienes estamos absolutamente comprometidos con el Gobierno del cambio”.

Por su parte, la viceministra de Energía, Belizza Ruiz, quien sigue en el cargo pese a que presentó su renuncia hace un par de semanas, afirmó en Caracol Radio que “es imposible manifestar inconformidad con un documento que no se conoce. El documento lo conocí en su totalidad cuando fue publicado por Twitter. (...) No es posible que yo haga un análisis o un cuestionamiento de algo que no se presentó anticipadamente y nunca paso por mi despacho”, refiriéndose al informe presentado por la ministra Vélez en que se asegura que Colombia tiene gas garantizado, al menos, hasta 2037.

La funcionaria subrayó además que su nombre se debe retirar del informe, pues sostiene que no participó en la elaboración ni en la revisión “porque nunca hubo una comunicación formal por parte de la ministra”.

Publicidad

Y agrega que Irene Vélez envía a sus asesores a hacer informes sin pasar por las direcciones que tienen los temas a cargo: “Sale un documento sin ni siquiera haber sido presentado para su corrección, aunque sea de redacción, porque también tienen ese tipo de errores”.