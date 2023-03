Ultra Air deberá devolver el dinero de tiquetes a pasajeros que lo soliciten, ordenó la Supertransporte

Como primera medida, la Supertransporte exige a la administración de Ultra Air el reembolso del valor del tiquete a los pasajeros que lo soliciten; así mismo su reubicación en vuelos de otras aerolíneas (Avianca, Latam y Wingo ya se ofrecieron para dar solución) en las rutas operadas por Ultra Air.

Incluso, la directriz de la entidad orden a la low cost que se contraten vuelos chárter con otras aerolíneas y operadores no regulares, y la contratación de transporte terrestre en caso de no contar con vuelos regulares o no regulares.

Además, le ordena la puesta en marcha de un plan especial para los pasajeros de San Andrés y Providencia, y se les insta a mantener los canales de comunicación con los usuarios para atender sus requerimientos.

Sin embargo, la medida que más llama la atención es la solicitud elevada a la Superintendencia de Sociedades (mediante oficio N 20233000006819) que inicie el proceso de insolvencia de la aerolínea Ultra Air “de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006”.