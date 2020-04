MinTIC defendió licitación del dominio .co

La ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Sylvia Constaín, defendió el proceso seguido por la cartera a su cargo en la licitación del dominio .co.

En un documento de 25 páginas, la funcionaria explicó una serie de elementos relacionados al procedimiento por el cual se seleccionó al nuevo operador del Registro del ccTLD de Colombia.

“El MinTIC desarrolló el proceso poniendo por delante los intereses de todos los colombianos para seleccionar al operador que ofertara las mejores condiciones para el manejo de este activo tan importante para el país, que a la fecha ha generado más de 46.000 millones de pesos”, se lee en el texto.

También se insistió en que “absolutamente todo el proceso se realizó bajo un estricto cumplimiento de la ley y las reglas establecidas en el Pliego de Condiciones y contó con la participación de diferentes actores que fortalecieron todo el proceso”.

Igualmente se anotó que el MinTIC ha revisado detalladamente el reclamo del Consorcio DotCO y “ha concluido que se trata de una interpretación que: No se desprende del pliego. No cumple los fines del pliego. Implica una lectura aislada y equivocada de un aparte del pliego. Jamás fue planteada en el proceso, ni en los simulacros, y no fue alegada luego de la evaluación de la propuesta económica en la audiencia, habiendo tenido tiempo suficiente para ello”.

La ministra enfatizó en que el proceso fue transparente y objetivo y que se escogió la mejor propuesta para el Estado.

“El MinTIC decidió no prorrogar el contrato de concesión. Modificó enteramente su estructura para proteger el interés de todos los colombianos y lo sometió al mercado para lograr las mejores condiciones posibles. Esto permitió adjudicar a una propuesta que ofrece 81 % de los ingresos para el país, frente al 64 % ofrecido por DotCO y el 7 % que hoy recibe”, se indicó en las conclusiones del documento.

Sobre las reclamaciones, dijo que el Consorcio DotCO está haciendo uso de acciones judiciales y acudiendo a organismos de control de manera oportunista para revertir una licitación que perdió en libre competencia. “El MinTIC rechaza este comportamiento y respalda decididamente la actuación de todos sus funcionarios en este proceso”, finaliza el texto, sin hacer mención al anuncio de la Procuraduría en el sentido de abrir una investigación a la secretaria general del MinTIC y la solicitud de suspender el proceso de adjudicación del dominio nacional .CO.