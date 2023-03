Hacían fiestas sin tener local y se abrieron paso hasta Provenza

“Yo hacía toda la parte de la experiencia en las fiestas y toda la temática giraba entorno a un banano. La gente nos fue conociendo y a medida que el tiempo pasaba, los cinco amigos se fueron yendo porque no le dieron la talla a lo que queríamos con Banana Splitter”, contó Nicholas.

Seis años atrás, Nicholas y cinco amigos arreglaban fiestas temáticas en sitios alquilados por una noche. Y les tocaba apelar a la recursividad, porque no tenían capital y la decoración se hacía con los materiales que sobraban de las vitrinas de Cueros Vélez, donde era empleado.

Reencuentro ganador

Nicholas no estaba muy entusiasmado con el negocio porque no dejaba buenas ganancias y exigía un despliegue duro de trabajo: “Era más el amor al arte y el deseo de hacer fiestas que no existían en Medellín, diferentes y siempre manejando la esencia LGBTI”.

Sin embargo, cuando Juan Pablo regresó, le dijo a Nicholas que él quería sumarse a Banana Splitter. Y tal vez, eso era lo que necesitaba la empresa: la visión del publicista, del relacionista público.

Los dos se conocían desde hace más de 20 años y compartían el sueño de tener una discoteca. Se la estaban luchando con esas farras nómadas, hasta que unas amigas les ofrecieron un local pequeño en Provenza.