“En los negocios, a las mujeres no nos falta talento ni preparación, nos falta financiamiento”: Silvina Moschini, CEO de Unicorn Hunters

“Puedes ser lo que quieras, pero si vas a ser una princesa, tienes que ser una que construye sus propios castillos”, fue la frase que escuchó Silvina Moschini de su papá cuando apenas era una niña. La misma que, sin saber, fue un presagio para su vida, pues años más tarde se convirtió en una de las líderes más destacadas dentro el sinuoso mundo empresarial.

Nació en Tandil, provincia de Buenos Aires, Argentina. En sus tiempos libres daba clases de inglés y fue niñera: cuidaba a veces a los hijos de sus vecinos. Años más tarde fue que decidió que debía partir de su pueblo e irse a estudiar a Estados Unidos, pues fue descubriendo que su concepción de éxito tenía que ver con su crecimiento profesional.

“Me fui y comencé a pelear en el mundo con las poquitas armas y experiencia que tenía en ese momento. Me dije, ‘tal vez esto era lo que papá me quería decir’. Ahí me di cuenta que lo que quería era ser una mujer que no necesitara que la rescataran económicamente”, cuenta.

Una cazadora de unicornios

Gran parte de su vida profesional la dedicó a grandes empresas: fue gerente de Comunicaciones para América Latina de Compaq; luego fue promovida a directora de Relaciones Públicas. Entre los años 1999 y 2000, trabajó en estrategias de internet cuando este apenas estaba naciendo. También hizo parte del equipo Patagon.com, vertiente web de Grupo Santander. De allí pasó a Visa Internacional, donde fue vicepresidenta de Comunicaciones Corporativas.