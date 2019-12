Bibiana Rojas compite en los MJBizDaily Awards

Premio al Impacto Comunitario es el reconocimiento en el que es finalista la colombiana Bibiana Rojas, máxima líder de Canopy Growth Colombia. El galardón hace parte de un conjunto de reconocimientos otorgados por el medio especializado en la industria del cannabis, Marijuana Business Daily.

Compite como líder de la firma en el mismo espacio con las empresas Berkeley Patients Group, Bloom Farms, Green Thumb Industries y Eden Management Group LLC (dba Uncle Herb’s and Alaska Herb Garden).

Rojas es graduada de finanzas de University of Central Florida y tiene un MBA de Wharton School of Business de University of Pennsylvania.

Además fue cofundadora de Colombian Cannabis, compañía adquirida por Canopy Growth en junio del 2018 y así se convirtió esta sede en la primera Latinoamericana.

El reconocimiento busca destacar a compañías o individuos “que han tenido un impacto positivo en su comunidad local a través de la devolución comunitaria o prácticas comerciales sostenibles”, explicó la compañía en un comunicado de prensa (donaciones, actividades de voluntariado o por prácticas comerciales sostenibles).

La premiación destacará a 57 finalistas en el mundo y premiará a 13 ganadores, en cinco categorías: Premio Regional al Dinamizador del Juego, al Impacto Comunitario, al líder del Mercado de EE. UU, Dinamizador del Juego del Cáñamo y al Impacto de la industria.

Con presencia en el mercado local también aparecen Pharmacielo, Khiron Life Sciences y Avicanna que se enfrentan por el Premio Regional al Dinamizador del Juego.

Los ganadores se darán a conocer hoy en el Hotel Cosmopolitan de Las Vegas, Estados Unidos .