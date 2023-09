Con Tigo UNE no va a pasar lo mismo que en Viva y Ultra: MinTIC

El funcionario, que participó en Cali en el congreso anual de Fenalco, recordó que la fecha límite para que EPM y MIllicom lleguen a un acuerdo sobre la capitalización es el 11 de octubre, pues de lo contrario la compañía se sometería a un proceso de reorganización.

Reveló que se ha reunido en privado con EPM y Millicom, y que ha visto voluntad de arreglo tanto de parte del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, como de Millicom por una salida que les convenga a las partes, que defienda el patrimonio público y favorezca a los usuarios.

“Soy optimista de que el tema pueda salir bien”, manifestó Lizcano. Pero, ¿esa voz de optimismo es semejante a la que hubo cuando se empezaron a ventilar las dificultades económicas de empresas de otro sector como Viva y Ultra?

Ante esa inquietud el ministro respondió: “Son casos diferentes. El Gobierno lleva 6 meses haciéndole seguimiento al tema, llevamos 14 reuniones con superintendentes, de los ministerios de Comercio y TIC, y el presidente Petro está enterado de lo que sucede. Aquí no va pasar lo mismo que en Viva y Ultra, porque hemos estado atentos a lo que va pasando y si los accionistas no salvan a Tigo, el Gobierno no la va a dejar quebrar”.