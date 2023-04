Aerocivil aprobó la integración entre Avianca y Viva Air, pero con duras condiciones

Dichas posiciones podrán ser solicitadas por alguna filial de estas empresas o del mismo holding IV1L en caso de que ninguna otra aerolínea los haya solicitado. En el caso de que los slots devueltos sean solicitados y asignados a estas empresas, tendrán la calidad de asignación ‘ad-hoc’, por lo que los slots devueltos no podrán “constituir precedencia histórica para las temporadas en mención”, según lo establece la decisión final.

En caso de que el factor de la ocupación mensual de estas compañías de algunas rutas sea menor a 75% , cada una podrá solicitar a la misma Aerocivil la aprobación para reducir las frecuencias. Será la misma autoridad la que determine la fecha de aplicación de la reducción que no podrá superar los dos meses desde que se radique dicha petición. Durante la vigencia de estas condiciones, las aerolíneas deben garantizar mínimo tres frecuencias en las rutas.

Sin embargo, específica que si la terminación de los acuerdos interlíneas se presentan por causas que no son de la expresa voluntad de IV1L o de las aerolíneas, incluso de cualquiera de sus afiliadas, no se considerará incumplido esta condición. En caso de existan razones objetivas que indiquen que el cumplimiento de este lineamiento va a generar un riesgo para la libre competencia económica, se debe informar a la Aerocivil para evaluar la situación y tomar una decisión al respecto.

Las conexiones con Satena

Como lo había propuesto la misma Avianca, están obligadas a suscribir un contrato de interlínea o de código compartido con Satena, con su previa autorización. Esto implica que Viva y Avianca deberán permitir la comercialización de vuelos operados por estas empresas con conexión con la red de la aerolínea estatal en sus propios tiquetes o boletería. Satena será remunerado según como lo acuerden cada una de las partes.

Bajo la figura de código compartido, Satena pondrá su código designador en aquellas rutas operadas por las Viva y Avianca el contrato 9N, de tal manera que la estatal comercializará inventarios de sillas en dichos vuelos. Bajo este panorama, no se le podrá exigir un contrato de exclusividad, ya que allí deben resaltar las rutas operadas por las grandes empresas que le sirvan a Satena para completar sus operaciones.

Las aerolíneas integradas tendrán que gestionar a favor de Satena los ajustes tecnológicos requeridos para adaptarse a la comercialización a través del Contrato 9N, para lo cual tendrán que asumir los costos de su implementación, así como el valor de obtener el certificado Iosa (Iata Operational Safety Audit). Todos deberán someter el acuerdo a la aprobación de la autoridad competente.

Las rutas entre Colombia y Argentina

La Aerocivil determina que Avianca y Viva deberán entregar hasta siete de las frecuencias que tienen asignadas actualmente y que conectan Bogotá y Buenos Aires en cualquier Aeropuerto Internacional. La fecha en que se deberá hacer efectiva la devolución no se específica, pero se da un plazo que no podrá ser inferior a seis meses. El operador colombiano que realice la solicitud no podrá ser una sociedad o aerolínea subsidiaria, filial de estas compañías.