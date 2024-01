“La propuesta de establecer una fecha para las matrículas de carros a gasolina no es algo nuevo. En ciudades como Medellín y Bogotá uno ve que no hay restricciones para los eléctricos o híbridos, ni Pico y Placa. Esto significa que cada vez se ha ido estrechando más a los vehículos que funcionan solo a gasolina. Y no es que vayan a desaparecer, sino que busca que no se vendan más”, explicó Carlos Vasco, profesor de la Universidad de Antioquia.

La electrificación de la movilidad busca descarbonizar esta industria, la cual genera material particulado que hace que el aire de las ciudades sea difícil de respirar. Para Vasco, la propuesta del MinHacienda es buena y viable; sin embargo, también tiene sus contras en un país como Colombia.

“También es cierto que establecer este tipo de restricciones para los carros a gasolina o diésel dejaría a muchas personas, cuyos niveles de ingresos son medios o bajos, por fuera de la posibilidad de comprarse un vehículo nuevo, dado sus precios altos, por lo que tendrían que conformarse con el mercado del usado”, anotó Vasco.

No obstante, el docente también considera que este mercado de los eléctricos e híbridos, a medida que se masifique, irá bajando sus precios.

“Un ejemplo es que en Colombia los vehículos antes se vendían sin airbags o frenos ABS. Entonces, hace algunos años se empezó esa discusión para que esto se convirtiera en una norma. Y también se pensaba que al exigirle a las marcas que pusieran este tipo de protecciones -tecnológicas, que ya se aplicaban desde los años 70 en Estados Unidos, los precios subirían mucho. Pero no fue así, los aumentos fueron leves. Esto lo veo como espejo para cuando más adelante se exija que el motor del vehículo o combustible sea eléctrico en alguna proporción”, agregó.