La semana pasada se realizó en Eafit el Congreso Mundial de Economía, de la International Economics Association, el más importante del mundo en su género. Allí no solo estuvieron premios Nobel y los más prestigiosos académicos del planeta; también participaron en algunos momentos políticos como el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Hacienda José Antonio Ocampo.

Hablamos con Ocampo sobre el gobierno de Gustavo Petro, del cual fue miembro y al que logró sacarle en limpio una reforma tributaria.

¿Qué tan importantes son este tipo de eventos para un político? En otros momentos, distintos presidentes han asistido, pero Gustavo Petro no quiso venir...

“Esto normalmente es para académicos. Obviamente hay muchos académicos que también participan en los debates de política pública, o los ejercen. Yo soy uno de esos, porque ante todo soy un académico, pero también he dedicado muchos años de mi vida al servicio público Y digamos que son experiencias que se enriquecen. La academia enriquece al servicio público y el servicio público enriquece a la academia”.

En las últimas semanas se ha hablado de que el próximo año no se cumpliría con la regla fiscal, ¿usted qué piensa de esa decisión?

“Todo el tiempo he dicho y reitero que ese tema es inadecuado que se esté discutiendo, que la regla fiscal se debe respetar y más teniendo en cuenta que de alguna manera fue mejorada en la administración de Iván Duque, que permitió que cuando haya caída en los precios del petróleo o una desaceleración económica, pues el déficit fiscal sea mayor; eso ya está en la regla. Se puede discutir qué se incluye como ingreso o como egreso, pero es una discusión técnica que no tiene que ir por cambio en la regla sino en una discusión con el comité técnico de la regla fiscal para ver en qué casos valen la pena algunos cambios en definiciones”.

¿Cómo ve la proyección del presupuesto nacional para el otro año y el gasto público?

“La plata es la que hay disponible y ya veremos cuál será el plan plurianual de inversiones que el Gobierno aprobará en los próximos días. De todas maneras, ese plan tiene que ser adecuado y prudente. Debo decir que sí hay dos efectos positivos, efectos de las dos reformas tributarias y que le van a dar unos ingresos adicionales al Gobierno. Por ejemplo, la reforma tributaria del año pasado establece unos ajustes para pagar el impuesto al patrimonio; todo eso debe dar unos recursos adicionales. De todas maneras, creo que el Gobierno sí tiene que ser austero en estos terrenos, por ejemplo, con el gasto de funcionamiento. Pero sí hay espacio para aumentar el gasto público”.

¿Usted qué avizora para el próximo año, después de la caída del PIB?

“Lo primero que hay que decir es que el decrecimiento fue en el tercer trimestre, vamos a ver qué dice el cuarto trimestre. Yo creo que será positivo, ligeramente positivo. En ese sentido, no vamos a tener recesión en la definición tradicional. El año entrante creo que habrá crecimiento, no muy fuerte, pero sí habrá un pequeño crecimiento de recuperación básica en sectores que han tenido una contracción muy fuerte este año, por ejemplo, la construcción; incluso la industria manufacturera o el comercio. En fin, yo creo que sí habrá un pequeño crecimiento. Vamos a ver, nuevamente, qué trae el plan plurianual de inversión del Gobierno”.

¿Usted ha vuelto a hablar con el presidente Petro, o no?

“No, yo no he hablado con el presidente Petro”.

¿Y con el ministro Bonilla?

“Sí, con él sí hablo de vez en cuando”.

¿Y le pide consejos o algo así?

“Yo no creo que ningún ministro les pida consejos a los exministros. Que yo recuerde, nunca lo hice”.

¿Usted quedó con algún sin sabor después de la salida del Gobierno?

“No, yo a la postre acepté la decisión. Digamos, yo no era del movimiento del presidente Petro, sino de otro movimiento político; entré al Gobierno por la coalición política que se armó al comienzo. De hecho, en el empalme se armó una coalición y yo acepté el cargo de Ministro de Hacienda por la coalición, pero una vez colapsó, pues me parece lógico que el Presidente decidiera la salida de algunos de nosotros”.

¿A usted le cobraron las críticas a la reforma de la salud?

“No, en mi caso ese no fue el tema. En el caso mío, la reforma de la salud me preocupaba por lo que se iba a tener que gastar mucha plata. Ahora bien, hay que esperar a qué velocidad se implementa la reforma y también cómo será la reforma final; mientras tanto es un oficio especulativo hablar de gasto”.

¿Usted cómo vio la relación del Gobierno con el Congreso en este año?

“Bueno, en la Cámara logró aprobar la reforma a la salud, aunque con una proporción baja de representantes, porque entiendo que quienes votaron favorablemente fueron poco más de 60, y son 180 representantes. Vamos a ver qué ocurre en el Senado de la República, donde creo que la discusión va a ser más complicada. Y después viene además la Corte Constitucional, porque la ley va a ser demandada. Parece que muchos están preparando esas demandas. Entonces un nuevo sistema de salud no lo vamos a tener pronto; he dicho constantemente que para mí lo más importante en el corto plazo es la transición: ¿cómo se va a manejar el actual sistema mientras se aprueba o no se aprueba la reforma? ¿Cómo garantizamos que funcionen bien las EPS, que los pagos sean oportunos a las IPS? Todo eso es lo que me parece más importante para el año entrante”.

Dicen que la foto del año Justo es la del Presidente y parte del gabinete con los empresarios, ¿cómo ve esa relación? ¿Usted cree que eso se va a mejorar?

“Creo que fue positiva esa reunión, aunque yo también he dicho que el Gobierno tiene que trabajar mucho más con los gremios, que de alguna manera representan más empresas, pero sí me parece positivo que el Gobierno esté hablando con el sector privado, que es el centro de la economía”.