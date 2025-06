Petro niega crisis en Ecopetrol y culpa a la caída del petróleo, pero un análisis desmiente su tesis

No es un secreto que la empresa, considerada como “la joya de la corona”, pasa por momentos críticos . Y es que, al revisar en detalle los resultados de la compañía, los analistas notan que la petrolera podría tener una menor capacidad para adquirir utilidades con sus operaciones.

En concepto de Petro, si la petrolera no transita su negocio a las energías limpias y el precio del crudo cae a los 45 dólares —el precio de cierre fue 64,63 dólares para el 2 de junio—, entonces la empresa obtendrá notables pérdidas y quebrará.

No se puede desconocer que este año no ha sido bueno para los precios del petróleo. De hecho, a principios de mayo se vieron cotizaciones por debajo de los 60 dólares por barril para la referencia Brent y el WTI, o West Texas Intermediate, que hoy no superan los 65 dólares.

No obstante, para los analistas esa es solo una cara del problema, porque la realidad sería que la pérdida de utilidad de Ecopetrol es mucho más compleja.

Para Sergio Cabrales, profesor de la Universidad de los Andes, una prueba de ello es que las ganancias de la petrolera para estos primeros tres meses de 2024 son iguales a las del mismo lapso de 2021, cuando sus ingresos fueron mucho menores: $17,2 billones frente a los $31,4 billones actuales.