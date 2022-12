A través de un comunicado al mercado Ecopetrol informó que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda y refinanciamiento de los vencimientos de 2023, suscribió un contrato de crédito por US$1.000 millones con The Bank of Nova Scotia (US$700 millones) y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (US$300 millones).

“El citado contrato fue autorizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante resolución 3373 del 19 de diciembre de 2022, en el marco de una solicitud elevada por Ecopetrol para ejecutar una operación de manejo de deuda pública externa consistente en la sustitución del monto nominal vigente de US$665 millones del empréstito externo celebrado el 20 de septiembre de 2018, bajo la modalidad de línea comprometida no rotativa, con Mizuho Bank LTD, The Bank of Nova Scotia y Banco Sabadell, autorizado mediante Resolución No. 2733 del 04 de septiembre de 2018; y efectuar los pagos sobre los vencimientos de capital de los créditos de la Refinería de Cartagena, asumidos por Ecopetrol, autorizados mediante Resolución No. 4112 del 7 de diciembre de 2017”, resalta el comunicado de la petrolera.

A renglón seguido, la petrolera subraya que para la obtención del empréstito, la Compañía cumplió con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas. “Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero internacional en la Compañía y su gestión proactiva de los vencimientos de deuda de 2023”, indicó.