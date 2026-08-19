Reconstruir tras el terremoto podría requerir hasta $7,5 billones solo en acero

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto podría generar una demanda de más de 2 millones de toneladas de acero, un volumen que, en un ejercicio de valorización estimado por la industria, representaría entre $7 billones y $7,5 billones. El cálculo fue presentado por Daniel Rey Suárez, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Productores de Acero de la Andi, quien explicó que el proceso de reconstrucción podría exigir un incremento cercano al 50% en la producción actual de acero del país. Actualmente, la industria siderúrgica colombiana produce alrededor de 1,6 millones de toneladas al año. Con las necesidades derivadas del terremoto, la demanda podría superar los 2 millones de toneladas, mientras que la capacidad instalada del sector se estima en hasta 2,6 millones de toneladas anuales. Es importante precisar que los $7 billones a $7,5 billones corresponden a una estimación del valor del acero requerido, no al costo total de la reconstrucción ni a recursos que necesariamente deban ser desembolsados por el Gobierno. Le puede interesar: Esta es la empresa que donará todo el acero para reconstruir la Catedral de Manizales

Más de 2 millones de toneladas de acero para reconstruir

La magnitud de la demanda está relacionada con los daños ocasionados por el terremoto, que dejó 134.342 viviendas averiadas y 29.554 destruidas, de acuerdo con las cifras citadas por el sector. Rey Suárez señaló que cerca de 76.000 viviendas por reponer equivaldrían aproximadamente a la mitad de las 150.000 viviendas que Colombia construye en promedio durante un año. “Es una exigencia bastante alta que nos pone a todos al límite”, afirmó el directivo al referirse al aumento de 50% que podría requerirse en la producción siderúrgica. El reto no solo estará en la cantidad de acero necesaria, sino también en garantizar que el material esté disponible de manera oportuna para acompañar el ritmo de las obras de reconstrucción.

Cinco siderúrgicas aportarán a la reconstrucción

Acerías Paz del Río, Grupo Siderúrgico Reina, Diaco, Ternium y Sidoc confirmaron su participación en un plan de construcción y donación de acero para apoyar la recuperación de las zonas afectadas. Las cinco compañías conformarán una mesa técnica con el Gobierno para definir las condiciones y mecanismos mediante los cuales se realizarán los aportes. Algunas empresas ya tienen compromisos específicos. Acerías Paz del Río aportará el acero para la reconstrucción de la Catedral de Manizales, mientras que Sidoc apoyará la reconstrucción del Hospital Universitario del Valle. Por su parte, Ternium, que opera una acería en Manizales, contribuirá a la recuperación de colegios afectados por el terremoto. Diaco anunció inversiones y donaciones cercanas a $10.000 millones en efectivo y materiales, mientras que Grupo Siderúrgico Reina confirmó aportes adicionales en el marco del Congreso Empresarial Colombiano. Estos aportes se suman a otras ayudas entregadas por las empresas del sector, entre ellas maquinaria amarilla para las labores de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes. Lea más: ¿Qué hacer si encuentra grietas en su vivienda luego de un temblor?

¿Quién pagará el acero necesario para la reconstrucción?

Por ahora, la industria no tiene definido qué proporción de las más de 2 millones de toneladas necesarias será cubierta mediante donaciones empresariales y qué cantidad tendrá que ser adquirida con recursos públicos o de otras fuentes de financiación. El Gobierno busca recursos del presupuesto nacional y créditos externos con la banca multilateral para crear un fondo de reactivación que permita financiar las obras de recuperación. Por eso, la estimación de hasta $7,5 billones debe entenderse como una referencia del valor potencial del acero que demandaría la reconstrucción, y no como el monto de dinero que las cinco siderúrgicas hayan anunciado entregar.

¿Por qué el acero es tan importante en la reconstrucción?

El acero es uno de los materiales fundamentales en las estructuras de concreto reforzado, debido a que aporta ductilidad a las edificaciones. Esta propiedad permite que una estructura pueda deformarse y absorber energía durante un movimiento sísmico sin romperse de manera abrupta. La NTC 2289 establece los requisitos de resistencia y alargamiento que deben cumplir las barras de acero utilizadas en construcción, parámetros que son verificados mediante pruebas de laboratorio. La necesidad de reconstruir con estándares adecuados cobra especial importancia debido a la exposición sísmica de buena parte del territorio nacional. Según cifras del Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, el 52% de las edificaciones del país fueron construidas antes de la existencia de la NSR-10, mientras que 83% de la población vive en zonas de amenaza sísmica alta. Conozca también: Tecnoquímicas destina $50.000 millones y acompañará la recuperación de afectados por el sismo

¿Cuánto podría costar el acero necesario para la reconstrucción del terremoto? La industria estima que más de 2 millones de toneladas de acero podrían representar entre $7 billones y $7,5 billones en un ejercicio anualizado. ¿Los $7,5 billones corresponden al costo total de la reconstrucción? No. Es una estimación del valor del acero requerido y no incluye el costo total de viviendas, hospitales, colegios, vías y demás infraestructura que deba reconstruirse. ¿Cuánto acero produce actualmente Colombia? La industria produce alrededor de 1,6 millones de toneladas de acero al año

Aunque el incremento de la demanda supone un reto para las siderúrgicas, el sector cuenta con una capacidad instalada de hasta 2,6 millones de toneladas de acero al año, frente a una producción actual cercana a 1,6 millones. Esto significa que, en términos de capacidad instalada, la industria tendría margen para responder a buena parte del aumento estimado de la demanda. Sin embargo, será necesario coordinar la producción, la distribución, las donaciones y los recursos disponibles para que el material llegue a las obras en los tiempos requeridos. La mesa técnica entre el Gobierno y las cinco principales siderúrgicas será clave para definir cómo se distribuirán los aportes y cuál será el papel de la industria en una reconstrucción que podría convertir al acero en uno de los principales componentes del gasto asociado a las nuevas obras. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: