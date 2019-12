“La reforma tributaria es clave para la credibilidad”: presidente Anif

Mauricio Santamaría vuelve al ruedo “más público” al estrenar cargo como presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif).

El gremio que nació en 1974 se ha convertido en un tanque de pensamiento que goza de alta reputación por sus estudios técnicos sobre la economía nacional. Reemplaza a Sergio Clavijo, quien llevaba 15 años en este cargo.

Sonriente por apenas recibir el puesto y por las preguntas que calientan su posesión habló en exclusiva con EL COLOMBIANO sobre las principales preocupaciones de hoy: la reforma tributaria, la pensional y el desempleo.

Antes que nada, ¿qué visión trae para presidir Anif?

“Quiero resaltar el hecho de que los colombianos a veces no nos damos cuenta lo mucho que ha progresado el país, en lo económico y lo social. Pasamos de ser un país pobre a uno de ingresos medios con una clases media y empresarial fuertes y buena regulación. Hay muchos problemas por resolver , pero, sin duda, es más inclusivo que antes, con menos pobreza”.

¿Qué se debería resolver?

“El país debería dar varios pasos. Cuando se pasa a ser de ingresos medios, todo el mundo tiene una responsabilidad más grande, de la que los colombianos hemos sido capaces de aceptar. Eso implica que más población debe ser parte de la financiación de las políticas públicas, y no tener una base tan baja.

Si usted mira los países, inclusive más pobres que Colombia, tienen una tasa de tributación bastante más alta.

También tenemos retos en corrupción, aunque estamos mejor que otros países. Hay tareas pendientes en menor desigualdad; pese a que hemos avanzado en reducción de la pobreza, Colombia sigue siendo muy desigual. Para esto hay que luchar con políticas encaminadas a mejorar la calidad de la educación”.

Ya que se metió en el tema de impuestos, ¿usted es amigo de ampliar la base de tributación a través del IVA?

“Sí, yo soy amigo de eso, siempre y cuando se haga una devolución a los segmentos de menores ingresos de la población. Lo que existe hoy es un subsidio con el que los ricos tienen mayor beneficio. Al excluir el IVA de la canasta de bienes básicos se le está dando un subsidio a las personas de altos ingresos, porque son los que más gastan en esto.

La manera correcta es extender el IVA a todos los bienes y hacer una devolución debida a los hogares de más bajos ingresos”.

¿Cuál es la solución, si la tributaria se planteó al contrario?

La devolución del IVA está muy bien, pero si se hubiese extendido este tributo a los bienes de la canasta. Esto va a tener un impacto importante en el recaudo. Yo espero que esta devolución sirva como primer paso para tener una base de tributación más amplia”.

Sobre los 3 días

sin IVA...

“Es una propuesta que no entiendo bien, no sé cómo se va a hacer... si las empresas van a tener que cambiar sus sistemas para no recaudar esos días; es algo que suena más un tema político. Este es el tipo de propuestas de las cuales es mejor no referirse porque no son técnicamente válidas”.

¿Qué tan pertinente es normalizar más?

“Es una medida que es buena y ha sido positiva, pero no se puede aplicar a cada rato. Cuando usted permite esto y la gente hace trampa o no lo realiza, la penalización debe ser la más dura posible, porque evadir impuestos es una forma de corrupción”.

¿Esta reforma se excede en exenciones?

No, no creo. Avanza en ciertos aspectos fundamentales en tributación a las empresas. Creo que hay que hacer un esfuerzo más grande en eliminar exenciones que no son las apropiadas, ni están bien justificadas, de las que prefiero no entrar en detalle.

¿Qué tan relevante es aprobar esta reforma?

“Es muy importante que el Congreso apruebe la reforma, en tanto que así sea poco hay avances en tributación y es fundamental en la credibilidad del país para los mercados. No es un chiste”.

¿Cree que esta reforma genere que afecte el grado de inversión?

“No. Colombia se comprometió con una reforma y los mercados lo que piden es que se apruebe. Es peor no aprobarla para el grado de inversión. Aunque esta reforma no soluciona todos los problemas de fondo es un paso importante que hay que cumplir”.

¿Usted cree que el país necesite otra reforma después de esta?

“Sí. Necesitamos, no solo en materia de recaudo, sino que en un país como Colombia la gente entienda que debe contribuir más. Un país que gasta 20 puntos del PIB... no puede recaudar 13 y 14 puntos. La situación fiscal no se va a solucionar sola: el gasto público es muy difícil de reducir. Así que nos toca ser un poquito conscientes, todos, si queremos seguir progresando como lo hemos hecho”.

Imposible dejar esta entrevista sin un avance de pensiones, ¿Qué tan urgente es un cambio en este punto?

“Llevo más de 10 años hablando y tratando de hacer reformas pensionales y eso es complicado, pero el país la necesita. El ambiente político no es el más adecuado, pero en algún momento se tendrá que retomar.

Tenemos un sistema en el que el Régimen de Prima Media otorga subsidios muy grandes a las personas de mayores ingresos, mientras que las de menores no reciben nada, o poco por subsidios como Colombia Mayor. El sistema pensional aplica para los empleados formales, por definición, le cuesta más 3,5 puntos de PIB al Gobierno”.

¿Qué cambios

se deben hacer?

Más adelante entramos en detalles (ver Informe).