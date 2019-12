En menos de 15 años los colombianos van a demandar el 50 % más de la energía que consumen hoy, por lo que garantizar que se construyan proyectos que atiendan esa necesidad ha sido una prioridad del Gobierno durante los últimos años. Sin embargo, nuevas empresas locales que han entrado al negocio de la generación consideran que aún faltan condiciones de mercado y seguridad en la regulación para poder competir con capital extranjero y con grandes generadores.

Una de las quejas principales proviene de los inversionistas en pequeñas centrales hidroeléctricas, conocidas como PCH, por un proyecto de regulación que las obligaría a cotizar en la bolsa de energía, pese a que hoy gozan del beneficio de ingresar al mercado energético de manera directa, y en la medida en que tengan agua para generar.

“Lo que parece es que quieren quitarles ese beneficio regulatorio, entonces la entrada a la generación no sería automática, sino que tendrían que ofertar la energía a determinado precio y, si ofrecen uno que no es adecuado, no resultan despachadas”, asegura Luis Guillermo Vélez, promotor de proyectos PCH.

La razón por la que hasta ahora no han sido obligadas a hacer parte de la oferta de la bolsa, es el de incentivar la inversión para aprovechar el potencial que representan, y que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) estima en 90.000 megavatios.

Las pequeñas centrales funcionan con el mecanismo filo de agua, es decir, no embalsan, como sí lo hacen las grandes centrales hidroeléctricas, lo que significa que la generación de energía depende del caudal de los ríos, que suele ser intermitente.

“Como la hidrología es muy variable, prácticamente no se tiene certeza de la cantidad que puede entregar en cada hora una filo de agua. Si les quitan el beneficio de entrar directamente al sistema, el pequeño productor de energía se expone al riesgo de no poder cumplir”, insiste Vélez, quien asegura que hay por lo menos dos proyectos de regulación en curso que ya han empezado a frenar las intenciones de inversión de varios agentes.

Frente a la posibilidad de que se esté pensando en quitar el beneficio mencionado a las PCH, el Ministerio de Minas y Energía indicó: “Partiendo de la clasificación de las PCH (<20 MW), estas plantas no tienen que participar en la bolsa de energía, sin embargo, si tienen una capacidad efectiva neta mayor a 5 MW, pueden participar si así lo desean”.

Pese a lo anterior, y por el peso que hoy tienen las PCH, que ya suman el 5 % de la capacidad instalada total de la energía en Colombia, en el sector no se descarta que haya cambios regulatorios orientados a garantizar que la variabilidad de la generación no afecte la confiabilidad de la energía que consumen los colombianos.

“Al tener una participación que comienza a ser significativa para el Sistema, sumada a la entrada de otras fuentes renovables como la eólica y solar, se observa que una porción importante de la generación tendrá una variabilidad importante asociada a la intermitencia del agua, el sol y el viento. Por este motivo, en el sector eléctrico se vienen revisando los requisitos técnicos y de firmeza que deben cumplir estas fuentes de generación, para garantizar una operación confiable y segura”, explicó Alberto Mejía Reyes, gerente de Mercado Energía Mayorista de EPM.

De acuerdo con el funcionario, la empresa no considera hoy que la operación se esté poniendo en riesgo con la capacidad instalada actual, por lo que señala que “dichas exigencias deberían aplicarse a las plantas nuevas, y para las existentes establecer un plan de transición que dé señales adecuadas a los inversionistas”.