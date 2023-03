Más de 80% del oro que exporta Colombia proviene del mercado ilegal, según estudio

Según cifras del Dane, en el mes de enero de 2023, en comparación con enero 2019, el crecimiento de las exportaciones del grupo ‘otros sectores’ fue de 110,4% y esto se explicó fundamentalmente por el aumento en las ventas de oro no monetario, que sumó 110,2 puntos porcentuales a la variación del grupo. Siendo Estados Unidos, Italia, Emiratos Árabes Unidos, Hong Kong, y Suiza los principales destinos del oro colombiano.

Otro factor que pone a Colombia como potencia en la explotación de este metal , no solo es el puesto número siete que ocupa entre los países mas productores de oro, sino que también que el valor de este metal se ha disparado en los últimos años. De 2002 a 2021 el precio aumentó 439%. “Colombia está entre los países que producen más oro en el mundo, pero su tasa de ilegalidad es la más alta del mundo. Estamos por encima del África Subsahariana”, afirmó Leonardo Guiza, director del Centro de Innovación Minero y Ambiental de la Universidad del Rosario.

Y un factor que sin duda hace que este mercado sea tan atractivo, potencial y a la vez ilegal es que es no tiene control alguno , pues según expertos cualquier persona puede transportar un gramo de oro en su bolsillo sin ser ilegal, al mismo tiempo que puede fabricar joyas y pasarlas al otro lado del mundo sin que esto represente ningún acto contra la legalidad del país.

Incluso, se ha llegado a señalar que geográficamente, el fenómeno trasciende a casi una tercera parte de las entidades territoriales del país . Y en particular, respecto al oro de aluvión, cuya explotación es predominantemente informal o ilegal, está relacionada con la financiación de grupos armados ilegales, en los departamentos de Chocó, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Nariño, Valle y Cauca”.

Finalmente, es evidente que el brillo del oro colombiano se ha visto empañado por una gran demanda de contrabando e ilegalidad, además de que es claro de que con los años le ha ido ganado terreno a la coca y se ha convertido en el financiador de los grupos ilegales, factores que, según el estudio de la Defensoría y la Universidad del Rosario, están explicados por el aumento de los precios internacionales de los productos mineros, en especial del oro, la pérdida de interés de los grupos ilegales en el narcotráfico como fuente de financiación, debido a los esfuerzos del Estado para combatir este fenómeno, a la caída de los precios internacionales de la cocaína y la incapacidad institucional para regular de manera efectiva la explotación de minerales en Colombia.

El oro como activo refugio

Dado su valor intrínseco, el oro es conocido por ser uno de los activos refugio, junto al dólar. Es por eso que su precio tiende a subir en temporadas de incertidumbre económica y financiera.

Para invertir, una de las opciones es comprarlo directamente, es decir, en físico. Sin embargo, este método no es muy recomendado para quien no es experto en el tema, pues “el riesgo de tenerlo y de almacenarlo es un negocio de personas que saben del tema, entonces no es lo ideal”, señaló Sebastián Toro, analista financiero y fundador de Arena Alfa. También puede comprar ETF anclados a este metal precioso.