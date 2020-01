Davos busca ponerle otro tono al capitalismo

En esa línea, una de las temáticas será el de “Economías más justas”, dado que la desigualdad de riqueza dentro de muchas naciones se ha disparado. Uno de los interrogantes por resolver será: ¿Cómo reformamos las economías para que el crecimiento beneficie a muchos y no solo a unos pocos?

Con esto, el evento celebra su edición número 50 y además pondrá sobre la mesa el tema de la sostenibilidad buscando iniciativas para trabajar por el planeta y apuestas para elevar la calidad de la salud. “En lo que se quiere enfocar este año el foro es en darle una mirada a cómo redefinir el capitalismo en el mundo. Que sea un modelo en el que las empresas no solo se preocupen por maximizar utilidades sino también por las comunidades en las que operan”, asegura Ricardo Ávila , docente de la Universidad Nacional y analista económico.

Este no es exactamente el más popular de los destinos en Europa Occidental, cuenta con una particularidad: los ojos del mundo están puestos sobre ella cada principio de año. ¿Por qué? Por ser la sede del Foro Económico Mundial –al que se conoce simplemente como el Foro de Davos–.

Davos es una ciudad ubicada sobre los alpes suizos. Estar allí no la hace, precisamente, el lugar más cálido. La temperatura puede llegar hasta los 14 grados centígrados en el mejor de los casos y su población es cercana a las 11.000 personas. Un lugar frío si de clima se trata, pero en donde se discute al calor de la ruta económica que debe emprender el mundo en un diálogo con los principales actores financieros.

¿Cambiar el capitalismo?

Para Raúl Ávila el tema medioambiental tiene fuerza en la agenda de Davos porque “el capitalismo es un modelo de acumulación de dinero que no ha tenido en cuenta el valor de los recursos naturales, que cada vez más se están disminuyendo”.

Esto por cuenta de que las iniciativas incluyen medidas como uso de proveedores de alimentos de origen local, la introducción de fuentes alternativas de proteínas para reducir el consumo de carne, el suministro de electricidad 100 % renovable y la reducción o eliminación del uso de materiales que no pueden reciclarse o reutilizarse fácilmente, como alfombras, y la introducción de más vehículos eléctricos, de acuerdo con la organización.

¿Y Latinoamérica?

Ricardo Ávila dice que es llamativo que la presencia de los países de América Latina en el Foro “que en alguna época fue importante, está cada vez más disminuida” (Anécdota).

Aunque destaca que el presidente Iván Duque, así como Lenín Moreno, presidente de Ecuador, estarán presentes en la cita, apunta que la mayoría de países no tendrán representación. “Nuestra región se ha replegado. López Obrador ya no viaja fuera de México; Alberto Fernández, recientemente electo en Argentina, no parece con una agenda muy amplia de interés global; y Bolsonaro, de Brasil, tiene suficientes líos en casa como para ir a Davos”, explica.

Pese a estas ausencias, según los analistas, otros temas a seguir de cerca son el trato que se dé a la tregua comercial entre China y Estados Unidos y si durante el evento se informarán las bases que enmarcarán las demás fases del acuerdo, así como el camino que le depara a la tensión entre la primera potencia mundial e Irán.

La Cuarta Revolución Industrial es otro asunto presente en la agenda. Allí, los organizadores pondrán un debate sobre la mesa, pues dicen que aunque la tecnología ha creado ganadores y perdedores, al tiempo que ha destruido y creado empleos e introducido un profundo cambio social, representa “una amenaza a la definición misma de lo que es ser humano”, por la alta velocidad a la que avanza.

Con todos estos retos que se observan en el radar, Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial sentenció que este año se debe desarrollar un ‘Manifiesto de Davos 2020’ para reimaginar el propósito y los cuadros de mando para empresas y gobiernos del mundo durante los próximos 50 años .