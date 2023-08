La economía colombiana apenas creció 0,3% en el segundo trimestre. Y desde luego, hubo una profunda desaceleración si se compara con el mismo lapso del 2022, cuando la generación de riqueza aumentó 12,2%.

José Manuel Restrepo, actual rector de la Universidad EIA y quien fungió como ministro de Hacienda en uno de los momentos más complejos para el gobierno del entonces presidente Iván Duque, indicó que la explicación de todo se resume en una sola palabra: incertidumbre.

En diálogo con EL COLOMBIANO habló de los mensajes que ha lanzado el actual gobierno que podrían ser los causantes de la caída en la inversión privada y del discreto desempeño de la economía.

¿Qué piensa del reciente dato sobre el crecimiento económico de Colombia?

“Lo primero es que esa desaceleración se esperaba, no solo en Colombia sino en el mundo. Habiendo dicho esto, lo que estamos viendo en el caso colombiano no deja de preocuparnos. Y no deja de preocuparnos porque anticipábamos que el 2023 iba a tener desaceleración, pero este resultado del segundo trimestre, de persistir de aquí en adelante, nos va a llevar a una tasa de crecimiento inferior a la que se ha venido esperando.

Estamos viendo una tendencia muy mala, muy pobre en sectores que son motores clave para el crecimiento: la industria, el comercio y la construcción”.

Si era algo previsible, ¿por qué preocupa?

“Desde la perspectiva de la demanda, hay un mal comportamiento del consumo que era previsible por las tasas de interés. Pero hay unos temas que preocupan. Uno es el pobre nivel de ejecución del gasto público, al mes de mayo el peor en 22 años. A la fecha, hay una gran cantidad de recursos, casi $40 billones, parqueados en los bancos que no se han utilizado, cosa que no sucedía el año pasado, cuando eran $11 billones a la misma fecha. Entonces ahí, hay una preocupación importante.