La agenda de Duque en EE.UU. incluye a las calificadoras de riesgo

“Con la reforma tributaria, es difícil ver un escenario de Colombia volviendo a los niveles de deuda prepandemia. Esta reforma no resuelve los problemas estructurales, dado que cuenta con un sistema fiscal ineficiente. Creemos que en el mediano plazo Colombia llevará a cabo nuevas reformas que le permitan incrementar la competitividad”, señaló recientemente Manuel Orozco Escudero, especialista para el Grupo de Calificaciones Soberanas y de Finanzas Públicas Internacionales en Standard & Poor’s.

Para la directora ejecutiva de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, “es importante que el presidente Duque tenga estos encuentros y pueda explicar de primera mano las decisiones que ha tomado el Gobierno para hacerle frente a la crisis económica. La reforma tributaria que recién entró en vigencia envía un mensaje adecuado pero el cambio en las calificaciones será, en parte, el resultado de la implementación de la misma”.

Por su parte, para el ex ministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, “la recuperación del grado de inversión no depende de unas reuniones bilaterales con esas agencias, si no de la calidad de la política fiscal que se desarrolle de ahora en adelante. De hecho, algunas calificadoras han dicho que si bien la última Ley que se aprobó es útil en ese sentido, no es suficiente”.