Dólar hoy en Colombia: divisa cae a $3.065,95 y queda $32,84 por debajo de la TRM

El dólar en Colombia se cotiza este miércoles en $3.065,95, con una diferencia de $32,84 frente a la TRM de $3.098,79 vigente para el 19 de agosto. Durante la jornada, la divisa ha registrado un máximo de $3.070 y un mínimo de $3.064,50.

La TRM de este miércoles, certificada para Colombia, es de $3.098,79 por dólar. El Banco de la República explica que esta tasa corresponde al promedio de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios del mercado cambiario y es calculada con información del día anterior.

Con la cotización intradía reportada, el dólar se mantiene por debajo de ese nivel de referencia, mientras los mercados internacionales siguen atentos a las señales que pueda entregar la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sobre el rumbo de las tasas de interés.

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