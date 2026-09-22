Dólar abrió este martes al alza y ya se ubica sobre los $3.205

Los índices bursátiles finalmente se estabilizaron tras recibir los datos del índice S&P 500, que revelaron que han tenido el mejor día desde su pico en agosto. Esto como consecuencia del éxito de las acciones relacionadas con nuevas tecnologías, tales como las vinculadas a la IA, lo que simultáneamente se suma a las caídas registradas en el petróleo por las tensiones causadas por la posible reapertura del estrecho de Ormuz.

El martes 22 de septiembre, la divisa abrió en $3.205,00, con una diferencia de $12,47 frente a la TRM del día, que se ubicó en $3.192,53. Durante la jornada, tocó un mínimo de $3.205 y un máximo de $3.205. En horas de la mañana se realizaron 8 transacciones por un monto de US$21 millones.

Durante 2026 ha habido muchos cambios en el índice S&P 500, que, tras duplicar su valor en 2025, cayó exponencialmente durante 2026. Sin embargo, ha repuntado con éxito cerca de 30% desde el mínimo que alcanzó en julio. Expertos revelan que su caída en lo corrido de este año es de 20% y se pronostica que sea la peor desde 2008.

En comparación con la jornada del día anterior, que cerró a la baja, pero tan solo $1 por debajo de la TRM del día, manteniendo el interés por el desarrollo de la cumbre Estados Unidos-China, la cual puede tener efectos en las bolsas globales.

En cuestión de monedas, el euro se mantuvo estable con un valor de US$1,1466, mientras que la libra esterlina no presentó cambio y el yen japonés subió 0,2%. Por otro lado, el bitcoin cayó 1,2%, a US$85.903,54.

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