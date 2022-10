En la jornada, la divisa tuvo una tendencia a la baja después de que los mercados recibieron la noticia del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de que no habría un impuesto a los capitales golondrina.

“El dólar/peso retrocede y opera por debajo de $4.600, con rango entre $4.590 y $4.570. La propuesta del Presidente Petro de gravar los capitales extranjeros puso presión alcista al mercado. No obstante, en la tarde de ayer el ministro de Hacienda, Ocampo, tuvo que rectificar y declarar “el Gobierno no está pensando en imponer controles cambiarios o impuestos a los ingresos de capital extranjero del país”. Es así que vemos una corrección del dólar a los niveles referidos. Por otro lado, se conoció el dato de Nominas No Agrícolas en EE.UU., las cuales se ubicaron por encima de los esperado por los analistas, lo que sugiere que la fortaleza de la divisa a nivel mundial puede continuar”, explicó Acciones y Valores.

El petróleo avanzaba el viernes alrededor de un 1% y se dirigía a una segunda ganancia semanal consecutiva, luego de la decisión de la Opep+ de realizar su mayor recorte de suministros desde 2020 a pesar de la preocupación por la recesión y los aumentos de tasas de interés.