Dólar subió casi $50 y cerró cerca de $3.362: estas son las razones detrás del salto en Colombia

El dólar comenzó la semana con una subida marcada en Colombia y volvió a acercarse a los $3.370, en medio de un escenario internacional que mantiene elevada la demanda por la divisa estadounidense. La moneda cerró alrededor de $3.362, lo que representa un incremento de cerca de $50 frente al cierre del viernes, de $3.312. Durante la jornada alcanzó un máximo de $3.368,40 y un mínimo de $3.302, mientras el promedio de negociación se ubicó en $3.350,16. Más allá del movimiento de una sola jornada, JP Tactical señaló que la estructura de fondo de la tasa de cambio continúa siendo marcadamente positiva. La firma identificó una zona de soporte técnico relevante entre $3.280 y $3.300, niveles que el mercado estará siguiendo en las próximas sesiones. Esto significa que, desde el análisis técnico citado por la firma, “ese rango se convierte en una referencia importante para determinar si la tasa de cambio mantiene la tendencia reciente o si encuentra un piso para sus movimientos”. Le puede interesar: Dólar abrió este lunes al alza y ya toca los $3.320 en Colombia: petróleo, inflación y Fed mueven al mercado

Dólar global y tasas de los bonos presionan al peso

El comportamiento del mercado internacional también está respaldando la fortaleza del dólar.

El índice DXY, que mide la moneda estadounidense frente a una canasta de divisas, avanzó 0,16% hasta 101,13 puntos, cerca de sus máximos de dos meses. JP Tactical señaló que el billete verde retomó sus ganancias frente a las principales monedas y monedas emergentes, en un momento en el que los inversionistas siguen atentos a las señales de inflación y a la política monetaria de la Reserva Federal. A esto se suma el comportamiento de los bonos del Tesoro estadounidense. Según Acciones & Valores, el rendimiento del bono a 10 años volvió a ubicarse en 5,23%, un nivel que mantiene la atención sobre los flujos de capital hacia activos estadounidenses. Cuando los rendimientos de estos títulos aumentan, el mercado puede encontrar mayores incentivos para mantener recursos en activos denominados en dólares, lo que puede generar presión sobre las monedas de mercados emergentes. Lea más: Dólar sigue subiendo en Colombia: abrió en $3.358 y tocó máximos desde julio

Riesgo fiscal también entra en el precio del dólar

Al escenario externo se suma un factor local. Acciones & Valores señaló que el mercado colombiano reaccionó con cautela y una mayor prima de riesgo después del anuncio del Gobierno de iniciar conversaciones formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI) debido a la coyuntura fiscal. Este elemento se suma a la fortaleza internacional del dólar y a las elevadas tasas de los bonos estadounidenses, configurando un escenario de mayor presión sobre el peso colombiano. La semana pasada, de hecho, el peso colombiano registró una depreciación de 4,4%, siendo la moneda de la región con el peor comportamiento durante ese periodo, de acuerdo con el análisis citado. Camilo Pérez, director de investigaciones económicas y análisis de mercados del Banco de Bogotá, explicó que el movimiento no ha sido exclusivo del peso colombiano. “En general, el dólar se ha fortalecido frente a la mayoría de monedas del mundo, como consecuencia de lo que hemos visto en materia de tasas de interés. La FED no solo incrementó la tasa, sino que confirmó su expectativa de aumentarla nuevamente antes de terminar el año. Sin embargo, lo que entendió el mercado es que seguirán en aumento el próximo año”, señaló. Conozca también: Precio del dólar se dispara más de $55 y cierra en su nivel más alto desde julio

Petróleo vuelve a superar los US$108

El petróleo es otro de los elementos que está moviendo al mercado cambiario. El Brent llegó a superar los US$108 por barril, impulsado por la incertidumbre relacionada con el conflicto entre Estados Unidos e Irán y los riesgos sobre el suministro energético. Los futuros del Brent ganaban 4,13% hasta US$108,63 por barril, mientras el WTI avanzaba 4,17% hasta US$96,21. El comportamiento del crudo tiene una relación particular con Colombia. Como el petróleo es uno de los principales productos de exportación del país, un aumento de su precio puede incrementar el ingreso de dólares por exportaciones. Sin embargo, en esta ocasión el alza del crudo también está reflejando una mayor incertidumbre geopolítica y preocupación por la inflación global, factores que favorecen la demanda de activos considerados refugio, entre ellos el dólar. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: