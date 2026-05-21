El próximo gobierno deberá emitir más deuda sin importar quién gane en las elecciones: JP Morgan

El banco estadounidense JPMorgan advierte que las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional alcanzarán US$54.000 millones en 2026, equivalentes al 10% del PIB, y que existe una brecha de US$6.000 millones que el próximo presidente deberá cerrar con más emisión de deuda.
Así lo dieron a conocer los analistas Juan Goldin y Diego Pereira, del banco JPMorgan, quienes publicaron este miércoles un informe en el que advierten que las necesidades de financiamiento del Tesoro colombiano este año solo tienen un referente histórico comparable: el período 1999-2002, cuando el país atravesó su peor recesión moderna.
El Ministerio de Hacienda necesita conseguir recursos por aproximadamente US$54.000 millones en 2026, el equivalente al 10% del Producto Interno Bruto.
Sin embargo, las proyecciones del gobierno, recogidas en el Plan Financiero, no alcanzan para cubrir ese monto. El banco calcula una brecha de US$6.000 millones, el 0,7% del PIB, que el próximo gobierno deberá financiar con emisión adicional de bonos.
“Consideramos que la próxima administración, independientemente del resultado, necesitará aumentar la emisión de deuda para cerrar el programa de financiamiento del año”, señalaron los analistas en el documento.