En riesgo los contratos de ventas de café a futuro

“El cafetero que de forma deliberada incumple los compromisos de entrega de café sobre una venta a futuro no solo se comporta de forma dolosa, sino que deja en claro que no es una persona de fiar porque no honra su palabra, le hace daño a la cooperativa y pone el esquema en riesgo”.

Con este mensaje en Twitter, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, denunció los incumplimientos de algunos productores, que hace un año cuando el precio interno de la carga de 125 kilos se pagaba a 680.567 pesos en promedio, se comprometieron a vender su cosecha este año a 840.000 pesos (ver Paréntesis).

No obstante, frente a los precios observados desde el pasado 9 de marzo, superiores al millón de pesos por carga, algunos caficultores, acudiendo a múltiples excusas están incumpliendo los acuerdos.

“Hay cooperativas de caficultores que están anticipando que esto les estaría costando hasta 2.000 millones de pesos, pero aún no hay un informe consolidado, pero el fenómeno se está observando en todas las zonas productoras”, le dijo el dirigente gremial a EL COLOMBIANO.

José Eliécer Sierra, representante por Antioquia a los comités Directivo y Nacional de Cafeteros, agregó que no honrar los compromisos adquiridos el año anterior ponen en riesgo patrimonial a las cooperativas, cuya misión es garantizar la compra del grano y cumplirles a los clientes exportadores con los que haya suscrito acuerdos.

“La Federación podría tomar la decisión de no volver a sacar un programa de compras a futuro”, señaló Sierra, quien admitió que la diferencia es alta, pues el precio hoy en Medellín es de 1,17 millones de pesos y los contratos que se están venciendo, en el mejor de los casos, es de 900.000 pesos.