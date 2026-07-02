Personeros denuncian incumplimiento del fallo sobre tarifas de energía en Caribe

A menos de 40 días de finalizar el mandato del presidente Gustavo Petro, continúa la controversia por el incumplimiento de la orden judicial que dispuso eliminar el régimen tarifario especial aplicado al servicio de energía eléctrica en la región Caribe.
Los personeros de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, y de Santa Marta, Edwar Orozco, denunciaron que el Gobierno nacional aún no ha adoptado las medidas necesarias para desmontar la sobretasa de comercialización que siguen pagando cerca de tres millones de usuarios atendidos por Air-e y Afinia.
Los funcionarios, quienes promovieron la acción popular que dio origen al proceso judicial para reducir las tarifas de energía en la Costa Caribe, sostienen que la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, posteriormente ratificada por el Consejo de Estado, ordenó adelantar todas las actuaciones administrativas necesarias para desmontar el régimen especial de comercialización que incrementa el costo del servicio en la región.