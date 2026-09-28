David Beckham pasó de ser futbolista a una marca que ganó US$51 millones tras el Mundial 2026

Hay empresas que no se resisten a firmar una millonaria publicidad con el exfutbolista inglés David Beckham. Prueba de ello es que recibió alrededor de US$51 millones en dividendos extraordinarios de su imperio empresarial. Eso, en un año marcado por nuevos acuerdos comerciales vinculados con grandes marcas y por su presencia en campaña s relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA de este 2026. La cifra corresponde a dividendos adicionales pagados este año por DRJB Holdings, la compañía que agrupa las principales operaciones comerciales asociadas con el negocio de marcas del exfutbolista, que fue considerado uno de ‘los galácticos’ del Real Madrid. Según el diario británico The Guardian, Beckham recibió aproximadamente US$51 millones de los US$61,6 millones distribuidos en dividendos extraordinarios. Entérese: La ‘Jamesmanía’ eleva hasta un 100% la venta de camisetas en el Centro El pago se suma a los resultados récord registrados por DRJB Holdings durante el último año, en el que los ingresos crecieron una quinta parte hasta US$110,5 millones, frente a los US$92,3 millones de 2024. Los beneficios antes de impuestos también alcanzaron un máximo histórico de US$65,7 millones, un incremento de 46% frente al resultado de 2024.

El papel del Mundial en los negocios de Beckham

La Copa Mundial de la FIFA recién disputada en Estados Unidos, Canadá y México fue uno de los escenarios comerciales en los que Beckham amplió su actividad con grandes marcas. Y es que varias empresas querían que el rostro del jugadora apareciera en sus campañas. De hecho, durante el torneo apareció en aproximadamente una docena de campañas publicitarias. Entre las compañías con las que trabajó estuvieron Lenovo, McDonald’s, Bank of America, Verizon y Lay’s, la marca de papas fritas de PepsiCo. Antes del Mundial, Beckham también había cerrado un acuerdo plurianual con Bank of America para convertirse en embajador de su programa deportivo global.

Un emporio empresarial

Es relevante comprender que DRJB Holdings está conformada por tres divisiones. La mayor es DB Ventures, que concentra buena parte de las alianzas comerciales de Beckham, incluidas las que mantiene con marcas como Hugo Boss. La compañía también incluye Seven Global, división que reúne acuerdos de licencia con empresas como Adidas.

La tercera parte del negocio es Studio 99, una productora que realizó el documental de cuatro capítulos de Netflix Beckham, estrenado en 2023, y también produjo el documental sobre Victoria Beckham que Netflix estrenó el año pasado. DRJB Holdings es propiedad conjunta de Authentic Brands Group y Footwork Productions, esta última controlada por David Beckham.

De futbolista a una marca

Beckham pasó a ser una estrella mundial del fútbol a ser todo un negociante. Y es que hoy a través de sus compañías constantemente cierra participaciones en negocios, por ejemplo, vendió en 2022 una participación del 55% de sus negocios al grupo estadounidense Authentic Brands por 200 millones de libras. Como consecuencia de esa operación, Beckham conserva el 45% de la participación en el negocio. Esa proporción también explica su participación en los dividendos distribuidos por la compañía. El año pasado, DRJB Holdings repartió US$51,1 millones entre sus accionistas, frente a los US$53 millones del año anterior.

El exfutbolista inglés mantiene negocios en publicidad, moda, entretenimiento, licencias e inversiones en nuevas compañías. FOTO GETTY

Sin embargo, la presentación ante el registro mercantil británico, Companies House, que se publicará la próxima semana, muestra que este año se pagaron otros US$61,6 millones en dividendos extraordinarios, de los cuales Beckham recibió unos US$51 millones.

Sigue ampliando sus negocios

A sus 51 años, el exfutbolista amplió durante el último año su actividad comercial con nuevas colecciones y productos asociados con diferentes marcas. Entre estos acuerdos se encuentra el lanzamiento de colecciones de ropa masculina para Hugo Boss, una línea de gafas con su nombre desarrollada junto con Safilo y unas botas de fútbol Predator de edición limitada con Adidas. También alcanzó un nuevo acuerdo para Beckham & Friends Live, un programa de Paramount+ emitido con motivo de la UEFA Champions League. Le puede gustar: Fifa firmó acuerdo con Tik Tok para cubrimiento especial del Mundial de 2026 El exfutbolista protagonizó además una campaña para Stella Artois junto al actor y productor Theo James. La campaña conmemoró el patrocinio de la cerveza a la segunda temporada de la serie de Netflix The Gentlemen. Corey Salter, director ejecutivo de entretenimiento de Authentic Brands, citado por The Guardian afirmó que Beckham es «una de las marcas globales más potentes en el deporte, el estilo de vida, el entretenimiento y mucho más». Salter agregó que los resultados reflejan el trabajo de un equipo de Authentic Brands que, según señaló, cuenta con disciplina financiera y fundamentos para continuar con un crecimiento rentable durante 2026 y los años siguientes. Además de sus negocios vinculados con marcas, Beckham participa como inversor en otras compañías. Entre ellas está IM8, una empresa especializada en suplementos que cofundó en 2024, y BeeUp, una firma dedicada a aperitivos de fruta a base de miel. La combinación de acuerdos publicitarios, licencias, producción audiovisual y nuevas inversiones mantiene a Beckham vinculado a diferentes sectores más allá del fútbol profesional, del que se retiró en 2013. Consulte: Colombia en el Mundial 2026, un motor económico, social y de país Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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