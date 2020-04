Datos que se transforman en oportunidad de negocio

Imagine que a su casa llegue un paquete de Amazon que usted no ha ordenado. Son unos tenis de su marca preferida, con talla y colores acordes con sus gustos. Dentro del paquete encontrará una nota con este mensaje: “Sabemos que no los ordenaste, pero creemos que te pueden gustar y se acomodan a tu presupuesto. Si te gustan quédatelos y págalos con el medio que prefieras, si no, un asesor se acercará a tu casa y los recogerá”.

El ejemplo lo pone Patel Hitendra, empresario de Zambia (África) y CEO de IXL Center, una de las firmas de consultoría más importantes del mundo (según la revista Forbes). Para él la analítica de datos bien manejada será capaz de lograr que este tipo de oportunidades de negocio puedan darse en el corto o mediano plazo. Según Hitendra la clave más importante para monetizar los datos está en que ayudan a las empresas a ser predictivas, pero para llegar a ese punto se necesita de inversión y talento humano.

“La transformación digital es un idioma único, si no se puede hacer el cambio no se podrá trabajar de manera menos costosa y más osada. Es una oportunidad para que empresas y países que no son parte de la economía mundial se pongan al día y puedan competir. El concepto de lo digital es fácil, pero es difícil implementar y efectuar el cambio”, explicó Hitendra a EL COLOMBIANO en el marco del más reciente Claro Summit.

El negocio alrededor de la explotación de datos de los consumidores, conocido como Big Data, por naturaleza propia, ya genera dinero. Datos del International Data Corporation (IDC) dan cuenta de que a cierre de 2019 ese segmento ya estaba moviendo 187.000 millones de dólares (unos 652 billones de pesos, es decir, poco más de la mitad del Producto Interno Bruto de Colombia en 2019). Y es que informes de esa entidad también demuestran que los ingresos en esa actividad económica han crecido 53 % en los últimos cuatro años.

“Los datos son el nuevo petróleo”, según Germán Rueda, viceministro de Economía Digital. De acuerdo con el funcionario, los países en vía de desarrollo tienen oportunidades importantes en sacarle provecho financiero al manejo de la analítica. De hecho va más allá y llama la atención en que se necesitan en Colombia filtradores de datos (personas o dispositivos que digan qué información es más relevante que otra y cómo organizarla), pues la información en sí, sin saber analizarla, no sirve de mucho.