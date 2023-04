“Dame cinco”, la fintech paisa que le ayuda a encontrar un crédito

En el mundo de las empresas tecnológicas todos los días surgen emprendedores que buscan convertir sus ideas en negocios millonarios.

Sin embargo, los inversionistas y los expertos en temas corporativos han salido a poner en claro que ya no interesan mucho las compañías que no generan valor social o ambiental. A Eliana Uribe no se lo tuvo que explicar nadie, ella siempre tuvo un espíritu altruista y gastaba horas pensando en cómo podía ayudar a los demás.

Hace tres años en su cabeza comenzó a rondar un pensamiento que, al principio, era abstracto, pero ella le fue dando forma y así nació Givemefive, en español “Dame cinco”, una financial technology (fintech) que facilita microcréditos.