Posiblemente si lo hubiera analizado unos minutos más se habría dado cuenta de que el logo del banco lucía diferente, por ejemplo, en un formato muy grande, y que el correo del remitente no era Bancolombia, sino un simple correo de Hotmail, Gmail u otro a nombre de una persona desconocida. Incluso, que el mensaje tenía errores de ortografía, y que cuando dio clic para ingresar su información, la dirección en el navegador no tenía el candado o no comenzaba por “https”. Ni siquiera hacía alusión a Bancolombia.

Según Mauricio Botero, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de la entidad, “casos como estos son cada vez más comunes. Por temor, o por desconocimiento, algunas personas entregan su información personal y financiera, y después de hacerlo es poco lo que pueden emprender para revertirlo: literalmente le entregaron las llaves de su dinero a los delincuentes. Por eso, insistimos en que la seguridad es un compromiso de todos, una responsabilidad conjunta”.

El directivo llama especialmente la atención sobre una regla de oro: “Bancolombia nunca solicitará datos financieros como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito con sus códigos de seguridad o fechas de vencimiento mediante vínculos de correo electrónico, mensajes de texto o llamadas telefónicas. Con esto presente, cada vez que se lo soliciten, desconfíe”.

Estas son las señales más recurrentes de un correo electrónico fraudulento:

- No es la manera como el banco anunciaría el cierre de productos u otras novedades en la relación comercial con su cliente.

- El banco nunca envía enlaces en los cuales se solicite el usuario, la clave principal o la clave dinámica.

- El correo remitente no tiene el dominio de Bancolombia y hace uso, por ejemplo, de correos de Hotmail, Gmail u otros.

- El logo del banco está desactualizado o llega en un formato inusual y desordenado.

- Hay claras faltas de ortografía. Por ejemplo, puntuación y un mal uso de las mayúsculas.