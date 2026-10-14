¿Qué salario necesita para sacar una tarjeta de crédito premium en Colombia?

Las tarjetas de crédito premium en Colombia ofrecen beneficios como acceso a salas VIP en aeropuertos, seguros de viaje, acumulación de puntos y millas, descuentos y experiencias exclusivas. También pueden tener cupos elevados, aunque su aprobación depende de los requisitos de cada entidad y de la evaluación financiera del solicitante.
La oferta incluye productos de franquicias como Visa, Mastercard y American Express, dirigidos a clientes que buscan servicios adicionales y alternativas de financiación con cupos superiores a los de otras tarjetas.
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Sin embargo, elegir una de estas opciones requiere comparar los ingresos exigidos, los montos aprobados, las cuotas de manejo y los beneficios que realmente se utilizarán.