Más allá de los artistas paisas que hoy son referentes a nivel internacional, varios coinciden en que en cuanto a producción también han sido determinantes Sky Rompiendo, Bull Nene, Feid o Mosty, Saga Whiteblack, entre otros. A estos se suman nombres como The Rudeboyz, Ovy On The Drums o La Industria Inc, que más que hacer música buscan ayudar a llevar a los artistas del género a las grandes ligas con todo lo que ello implica a nivel profesional. La industria paisa de reguetón es atractiva y en estos años ha “seducido” también a cantantes internacionales como Zion & Lennox, Anitta o el propio Nicky Jam, quien en varias ocasiones ha dicho que en Medellín resurgió.