El costo de ser gamer en Colombia: jugar puede exigir más de $9 millones

La industria del gaming vive uno de sus mejores momentos, pero entrar y mantenerse en ella cuesta cada vez más. Entre julio de 2025 y junio de 2026, el mercado mundial alcanzó los US$39.400 millones y Latinoamérica fue la región de mayor crecimiento, con un avance de 25%, según el más reciente Global Gaming Trends Report de NielsenIQ.
El crecimiento contrasta con una realidad para los jugadores colombianos: mientras hace dos o tres décadas bastaba con comprar una consola y un videojuego para entrar al mundo gamer, hoy la experiencia puede involucrar computador o consola, monitor, controles, audífonos, teclado, mouse, conexión, suscripciones y nuevos lanzamientos.
Y la cuenta puede ser alta. Un PC gamer básico en Colombia parte de unos $1,8 millones, mientras que una configuración de gama alta puede superar los $9 millones. Es decir, solo el equipo de entrada puede costar más de un salario mínimo mensual de 2026, fijado en $1.750.905 sin incluir el auxilio de transporte.
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