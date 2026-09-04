Olga Lucía Acosta anticipa que inflación en 2027 tampoco cumpliría la meta del Banco de la República

Olga Lucía Acosta, codirectora de la Junta Directiva del Banco de la República, advirtió que Colombia todavía está lejos de cumplir la meta de inflación de 3% establecida por el emisor.
Durante su participación en el Congreso Nacional de Exportadores, realizado en Cartagena, la codirectora señaló que la inflación continuará por encima de ese objetivo tanto al cierre de 2026 como durante 2027.
En su presentación, Acosta señaló que la expectativa del banco central es que la inflación se ubique en 6,6% al finalizar este año. Sin embargo, también se indicó que la proyección para diciembre de 2026 es de 6,9%, mientras que para finales de 2027 se espera una variación de los precios de 4,3%.
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Estas cifras muestran que la convergencia hacia el objetivo de 3% todavía está pendiente.