Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

Debate para definir el presupuesto para 2026 se aplazó para este jueves, ¿qué pasó?

La tensión entre los congresistas y los voceros del Gobierno Nacional ha ido creciendo. Aquí los detalles.

  Discusión del presupuesto se reprogramó para este jueves. FOTO CORTESÍA.
    Discusión del presupuesto se reprogramó para este jueves. FOTO CORTESÍA.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

10 de septiembre de 2025
bookmark

La discusión para definir el presupuesto estatal para el próximo año estaba prevista para este 10 de septiembre, pero finalmente se terminó por aplazar para este jueves.

Lo cierto es que el ambiente para discutir el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026 no es nada favorable. Eso porque se han presentado tropiezos en el Congreso.

La más reciente la dio a conocer la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, ya que hubo una cancelación de la discusión sin justificación oficial en las Comisiones Económicas Conjuntas.

Le puede gustar: Presupuesto 2026: Andi advierte riesgos y pide ajuste de $45 billones

La sesión estaba programada para este miércoles 10 de septiembre. La decisión sorprendió a los legisladores y encendió nuevas tensiones en un proceso que ya venía marcado por la controversia.

En el Capitolio se esperaba que durante la reunión se avanzara hacia la radicación de la ponencia, un paso clave para iniciar los debates formales.

Le puede gustar: Colombianos en el exterior impulsan la compra de vivienda en Medellín y otras capitales del país

No obstante, ese retraso dejó en suspenso el cronograma y acrecentó la incertidumbre sobre el monto final del presupuesto, tema que ha generado fricciones entre el Gobierno y el Legislativo.

Finalmente, la Mesa Directiva de las Comisiones Económicas informó en un comunicado que la sesión quedó programada para el jueves 11 de septiembre a las 10:30 de la mañana.

Tensión por reprogramación de las reuniones

El malestar político se intensificó desde el martes 9 de septiembre, cuando también se canceló un encuentro en la Casa de Nariño entre el presidente Gustavo Petro y los integrantes de las Comisiones Económicas.

La cita había sido convocada inicialmente para las 6:00 p. m. y luego reagendada a las 9:00 p. m., pero la demora fue percibida como una falta de consideración por parte de varios congresistas, quienes optaron por no asistir al argumentar que la reunión era muy tarde y el presidente Gustavo Petro siempre “llegaba tarde a sus citas”.

Entérese: Las remesas, motor silencioso de la economía, ¿de cuánto es el giro promedio en Colombia?

