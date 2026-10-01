¿Por qué salió Cristina Toro, cercana a Daniel Quintero y Ricardo Roa, de Ecopetrol?

Ecopetrol movió este 30 de septiembre sus fichas en la alta gerencia de la compañía. En un aviso de información relevante, la petrolera informó que Cristina Toro Restrepo, vicepresidenta Corporativa Jurídica y secretaria general, ejerció sus funciones hasta ese mismo día, tras terminar su relación laboral por mutuo acuerdo. En el mismo comunicado, la empresa agradeció a Toro su “liderazgo, gestión y logros alcanzados” y le deseó éxitos en sus futuros desafíos profesionales. Siga leyendo: El salto de Joaquín Gutiérrez: de empresario de salud y construcción a presidente de Ecopetrol Desde el 1 de octubre esa Vicepresidencia Corporativa Jurídica queda en manos de Silvia Restrepo García, gerente de Asuntos Corporativos y Societarios, en calidad de encargada. A su vez, la petrolera en otro comunicado informó que Mónica Jiménez González será el reemplazo de Toro en la Secretería General, ya que asumirá la Vicepresidencia Legal y Secretaría General a más tardar el 6 de octubre de 2026. Además, será tercera suplente del presidente de la compañía. El ajuste incluye otros dos nombramientos, el de Camilo Andrés Rojas Castro como vicepresidente Administrativo de Servicios y Mauricio Gutiérrez Dangond como vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios. Ambos son de la confianza del presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez.

¿Por qué salió Cristina Toro?

Mientras Ecopetrol habla de mutuo acuerdo, Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, le dijo a EL COLOMBIANO que Toro “salió de la Jurídica por decisión de Ecopetrol... La sacaron por mala”. Para el concejal, la salida es parte de una depuración tras la llegada del nuevo gobierno. “La nueva administración, en cabeza de Joaquín Gutiérrez, está limpiando la nómina que pasó de saquear a Medellín a sentarse en Ecopetrol”, afirmó. De Bedout recordó que en días pasados el alcalde, Federico Gutiérrez, dijo que muchos de los que estuvieron en la administración pasada y fueron cuestionados aparecieron en Ecopetrol. Entre ellos mencionó a Esteban Restrepo, “al que le crearon un cargo a la medida en Ecopetrol”. Y agregó: “No más atornillados petristas y quinteristas en Ecopetrol”.

El presidente del Concejo calificó de “muy evidente” la alianza política entre Daniel Quintero y Ricardo Roa, y la resumió en una línea de tiempo: “En 2021, Daniel Quintero la pone de secretaria general de EPM. En 2024, Fico Gutiérrez la saca. Cuatro meses después, Ricardo Roa la acomoda en la jurídica de Ecopetrol. Después la suben a secretaría general. Hoy la sacan”. También dijo que “el ventilador sigue prendido” porque Cristina Toro tiene mucho que contar de los manejos de Jorge Carrillo y de Quintero en EPM. Lea aquí: El ‘chicharrón’ de los $630.000 millones que dejó Petro en ISA, ¿qué van a hacer con él?

De EPM a Ecopetrol: la ruta de Cristina Toro

La principal conexión documentada entre Cristina Toro y Daniel Quintero es su paso por Empresas Públicas de Medellín. En abril de 2021, la Junta Directiva de EPM aprobó su nombramiento como secretaria general, cargo que ejerció durante el gobierno del entonces alcalde. Con Ricardo Roa, el vínculo se extendió cuando, en abril de 2024, la Junta Directiva de Ecopetrol la nombró vicepresidenta Jurídica. Después fue promovida a vicepresidenta Corporativa Jurídica y secretaria general, cargo que ocupaba desde febrero de 2025. Desde esas posiciones hizo parte del equipo directivo que reportaba a la Presidencia de Ecopetrol, entonces encabezada por Roa. Su hoja de vida oficial mostró que también integró órganos de gobierno corporativo de filiales del Grupo Ecopetrol, entre ellas Cenit y Reficar. Incluso, diferentes medios la ubicaron en el grupo de exfuncionarios y exdirectivos de EPM que llegaron a empresas del Grupo Ecopetrol. Por ejemplo, en marzo de 2025, La Silla Vacía señaló que funcionarios cercanos al entorno administrativo de Quintero habían llegado a Ecopetrol e ISA. En concreto, Toro pasó de la Secretaría General de EPM a la Vicepresidencia Jurídica de Ecopetrol y a puestos en juntas directivas de filiales del grupo. Por eso, hizo parte de esos nombramientos de la administración de Roa que eran exfuncionarios de la administración de Quintero. Entérese: Así se destaparon los 32 casos de corrupción en el interior de Ecopetrol durante el gobierno Petro

Su nombre en la denuncia del exdirector de Cumplimiento

El pasado 21 de septiembre, el abogado Alberto Vergara, exdirector de Cumplimiento de Ecopetrol, habló con El Reporte Coronell de 6AM W sobre la denuncia penal que enfrenta por haber denunciado hechos de corrupción al interior de la estatal. Vergara afirmó que dos miembros de la Junta Directiva, que hoy permanecen allí, fueron informados sobre la presunta corrupción de Ricardo Roa y fueron omisivos en su conducta. Sobre Toro, el abogado explicó que, como vicepresidenta jurídica, era la jefe de quien presentó la denuncia penal en su contra. También era jefe de Dana García Corona, jefe de Instrucción Disciplinaria, quien le adelantó dos procesos disciplinarios con ocasión de los informes de Ricardo Montes Gómez. Vergara calificó esos procesos como “ilegales”. “Fuera de eso, es jefe de Asuntos Laborales y de quien dirige los gobiernos societarios. Es decir, es jefe de cuatro instancias donde, además de denunciarme penalmente, me inicia dos procesos (...) y hace parte de la persecución que hoy estoy sufriendo por cumplir con mi papel como oficial de cumplimiento”, dijo.

Perfil de Cristina Toro Restrepo

Es abogada, especialista en Derecho Comercial, Legislación Tributaria y Aduanera, y Derecho Minero-Energético. Suma más de 26 años de experiencia en asuntos jurídicos, societarios, contractuales y de gobierno corporativo, relacionamiento con accionistas, gestión de riesgos legales y acompañamiento estratégico a empresas y entidades públicas y privadas. Ha ocupado cargos directivos y jurídicos en los sectores de oil & gas, energía, servicios públicos, transporte masivo e infraestructura. Su paso incluye EPM, Metro de Bogotá, Metro de Medellín, Grupo Energía de Bogotá, CHEC y Aguas de Manizales, y ha participado en proyectos y operaciones en Colombia, España, Perú y Guatemala. Ha sido miembro de Women in Connection; de la Comunidad de Mujeres y Liderazgo en Juntas Directivas del CESA, donde integra la Junta Asesora; del Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo (ICGC) y de Women in the Profession. Tiene la Certificación de Miembros de Juntas Directivas otorgada por el ICGC.