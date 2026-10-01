¿Por qué salió Cristina Toro, cercana a Daniel Quintero y Ricardo Roa, de Ecopetrol?

Ecopetrol movió este 30 de septiembre sus fichas en la alta gerencia de la compañía. En un aviso de información relevante, la petrolera informó que Cristina Toro Restrepo, vicepresidenta Corporativa Jurídica y secretaria general, ejerció sus funciones hasta ese mismo día, tras terminar su relación laboral por mutuo acuerdo.
En el mismo comunicado, la empresa agradeció a Toro su “liderazgo, gestión y logros alcanzados” y le deseó éxitos en sus futuros desafíos profesionales.
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Desde el 1 de octubre esa Vicepresidencia Corporativa Jurídica queda en manos de Silvia Restrepo García, gerente de Asuntos Corporativos y Societarios, en calidad de encargada.
A su vez, la petrolera en otro comunicado informó que Mónica Jiménez González será el reemplazo de Toro en la Secretería General, ya que asumirá la Vicepresidencia Legal y Secretaría General a más tardar el 6 de octubre de 2026. Además, será tercera suplente del presidente de la compañía.
El ajuste incluye otros dos nombramientos, el de Camilo Andrés Rojas Castro como vicepresidente Administrativo de Servicios y Mauricio Gutiérrez Dangond como vicepresidente de Estrategia y Nuevos Negocios. Ambos son de la confianza del presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez.