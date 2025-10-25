Crisis fiscal tiene embolatado el bono pensional a tres millones de adultos mayores

Los analistas económicos hacen las cuentas una y otra vez y las cosas parecen estar cada vez más enredadas para el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien tendrá que hacer “malabares” para estirar la caja estatal y cumplir con los programas sociales y la inflexibilidad del presupuesto, que para el 2026 estará nuevamente desfinanciado.
Es que, el deterioro de las finanzas públicas colombianas avanza con mayor velocidad de la proyectada por el propio Ministerio de Hacienda. Según el analista económico e investigador de la Universidad Eafit, Diego Montañez, el déficit fiscal ya alcanza el 5,1% del PIB, lo que representa cerca de $93 billones. Esto da cuenta que el país ha consumido casi la totalidad del margen fiscal disponible para 2025, mientras el gasto público sigue creciendo y los ingresos permanecen estancados.