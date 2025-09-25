x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Colombianos gastaron $1,23 billones en Amor y Amistad 2025, según Redeban: esto fue lo que compraron

El gasto de los colombianos en Amor y Amistad 2025 alcanzó $1,23 billones, 13% más que en 2024, con tarjeta débito dominante. Aquí le contamos más detalles.

  • Para el comercio, estas fechas siguen siendo una oportunidad estratégica para impulsar las ventas y dinamizar sectores clave como el retail, la gastronomía y el hogar. FOTO: Jaime Pérez.
    Para el comercio, estas fechas siguen siendo una oportunidad estratégica para impulsar las ventas y dinamizar sectores clave como el retail, la gastronomía y el hogar. FOTO: Jaime Pérez.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 6 horas
bookmark

La celebración de Amor y Amistad volvió a ser un motor de consumo en el país. Según el reporte de Redeban, entre el 19 y el 21 de septiembre de 2025 la facturación superó los 1,23 billones de pesos, con un crecimiento del 13 % frente al mismo fin de semana de 2024.

El ticket promedio en pagos digitales fue de 116.641 pesos, lo que confirma que los colombianos gastaron más de lo que habían anticipado en la encuesta de Fenalco, donde el 66% dijo que gastaría hasta $100.000 y un 21% entre $100.000 y $200.000.

Lea más: Día de Amor y Amistad en Antioquia: ¿cuánto gastarán las personas y qué están comprando de regalo?

Sectores con mayor crecimiento en ventas durante Amor y Amistad

Al revisar el consumo por sectores, el informe de Redeban revela que los almacenes de departamento fueron los grandes ganadores, con un aumento del 38% en número de compras frente a 2024.

La industria de artículos para el hogar también repuntó, con un 34% más de transacciones, mientras que las comidas rápidas registraron un crecimiento del 30%.

Estos resultados confirman que las celebraciones no se limitaron a restaurantes, sino que se expandieron a regalos, compras en tiendas y detalles para el hogar, reveló Redeban.

Puede conocer: ¿Por qué en Colombia no se celebra San Valentín el 14 de febrero?

Consumo por regiones: Envigado, Pereira y Medellín a la cabeza

El informe destaca el dinamismo de las ciudades intermedias y grandes capitales. Envigado lideró el aumento en número de transacciones con un 25%, seguido por Pereira (19%), Medellín (18%) y Bucaramanga (18%).

En general, todas las principales ciudades mostraron crecimiento en comparación con 2024, lo que confirma que la celebración de Amor y Amistad fue un fenómeno de consumo nacional.

El informe revela que solo en pagos digitales el ticket promedio fue de 116.641 pesos, complementando la encuesta de Fenalco que estimaba que en general el 66% gastaría hasta 100 mil, mientras que el 21% estaba entre los 100 y 200 mil pesos. FOTO: Made with Google AI
El informe revela que solo en pagos digitales el ticket promedio fue de 116.641 pesos, complementando la encuesta de Fenalco que estimaba que en general el 66% gastaría hasta 100 mil, mientras que el 21% estaba entre los 100 y 200 mil pesos. FOTO: Made with Google AI

Tarjeta débito fue el medio de pago favorito

Otro hallazgo clave es la consolidación de la tarjeta débito como el método de pago preferido en Colombia. El 69% de las transacciones se realizó con débito, mientras que el 31% restante correspondió a crédito.

El uso de la tarjeta débito creció un 15%, frente al 9% de crecimiento en crédito, lo que evidencia un cambio en la forma de consumir: los colombianos prefieren pagar de inmediato y evitar deudas en este tipo de celebraciones.

Además, conozca: Esta es la chocolatina Jumbo viral de Ryan Castro: la estrategia de Nutresa para Amor y Amistad

El estudio de Redeban también resalta que el 87% de las compras se hicieron en tiendas físicas, que crecieron un 14% frente al 2024.

Las ventas en línea representaron el 13% del total, manteniendo un espacio relevante pero todavía muy inferior al consumo presencial.

Temas recomendados

Comercio
Fenalco
Amor
Tarjeta de crédito
Tarjeta débito
Colombia
Medellín
Envigado
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida