Colombianos gastaron $1,23 billones en Amor y Amistad 2025, según Redeban: esto fue lo que compraron

La celebración de Amor y Amistad volvió a ser un motor de consumo en el país. Según el reporte de Redeban, entre el 19 y el 21 de septiembre de 2025 la facturación superó los 1,23 billones de pesos, con un crecimiento del 13 % frente al mismo fin de semana de 2024. El ticket promedio en pagos digitales fue de 116.641 pesos, lo que confirma que los colombianos gastaron más de lo que habían anticipado en la encuesta de Fenalco, donde el 66% dijo que gastaría hasta $100.000 y un 21% entre $100.000 y $200.000. Lea más: Día de Amor y Amistad en Antioquia: ¿cuánto gastarán las personas y qué están comprando de regalo?

Sectores con mayor crecimiento en ventas durante Amor y Amistad

Al revisar el consumo por sectores, el informe de Redeban revela que los almacenes de departamento fueron los grandes ganadores, con un aumento del 38% en número de compras frente a 2024. La industria de artículos para el hogar también repuntó, con un 34% más de transacciones, mientras que las comidas rápidas registraron un crecimiento del 30%. Estos resultados confirman que las celebraciones no se limitaron a restaurantes, sino que se expandieron a regalos, compras en tiendas y detalles para el hogar, reveló Redeban. Puede conocer: ¿Por qué en Colombia no se celebra San Valentín el 14 de febrero?

Consumo por regiones: Envigado, Pereira y Medellín a la cabeza

El informe destaca el dinamismo de las ciudades intermedias y grandes capitales. Envigado lideró el aumento en número de transacciones con un 25%, seguido por Pereira (19%), Medellín (18%) y Bucaramanga (18%). En general, todas las principales ciudades mostraron crecimiento en comparación con 2024, lo que confirma que la celebración de Amor y Amistad fue un fenómeno de consumo nacional.

Tarjeta débito fue el medio de pago favorito