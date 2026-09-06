Más de 13.000 consultas previas en 15 años: así está el debate para reformar este trámite en Colombia

La discusión sobre el futuro de la consulta previa y la eficiencia de las licencias ambientales tomó un nuevo impulso en Colombia. El Gobierno Nacional abrió formalmente el debate para modificar la estructura de estos procedimientos y establecer reglas más claras.
La iniciativa busca destrabar proyectos detenidos por trámites administrativos, garantizando, al mismo tiempo, que no se elimine la consulta previa como derecho fundamental de los pueblos étnicos.
El diagnóstico actual refleja un alto nivel de represamiento institucional. De acuerdo con el senador Juan Espinal, entre 2011 y 2026 se han adelantado más de 13.000 procesos de consulta previa en el país, de los cuales cerca de 1.350 corresponden a lo corrido de 2026. De hecho, según el viceministro de Minas, Luis Francisco Madriñán, “el 85 % de las consultas previas en el continente están concentradas en Colombia”.
“En los últimos cuatro años, solo el 16% de los trámites logró llegar a la fase de protocolización de acuerdos, mientras que aproximadamente el 77% continúa activo. Un dato crítico es que el 31% de estos procesos activos lleva más de cuatro años totalmente detenido, sin lograr una decisión definitiva. Esta situación impacta proyectos considerados urgentes para la seguridad energética del país”, indicó Espinal durante el Congreso Nacional de Minería.
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Un caso representativo es Sirius, el hallazgo de exploración y producción de gas natural más grande en la historia de Colombia. Este enfrenta una consulta pendiente con la comunidad de Taganga, cerca de Santa Marta. Sin el cierre de este proceso, no es posible solicitar la licencia ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ni iniciar la extracción.
Elsa Jaimes, gerente general de Costa Afuera y Exploración de Ecopetrol, criticó públicamente la dinámica del diálogo al señalar que se han presentado peticiones económicas desproporcionadas que actúan como un “cuello de botella”.
“Esa comunidad está a nivel de extorsión. Está pidiendo un montón de plata”, dijo Jaimes, sin precisar los montos solicitados.
Un escenario similar atraviesa el proyecto Colectora, la red de transmisión más importante para transportar la energía renovable desde La Guajira hacia el interior del país. El proyecto acumula más de ocho años de gestiones y ha tenido que postergar su fecha de operación de finales de 2022 a agosto de 2026.
Tras obtener la licencia ambiental, la empresa constructora, Enlaza, identificó nuevas comunidades en el área de influencia, por lo que el proceso pasó de contemplar 235 consultas a más de 250, abarcando cerca de 260 comunidades certificadas, mayoritariamente wayuu, además de pueblos yukpa, de la Sierra Nevada y consejos comunitarios.