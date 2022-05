¿A qué atribuye el desempeño positivo observado pese a los tiempos de pandemia y a los líos por Hidroituango?

“En mayo de 2020, en plena pandemia, tomamos la decisión de irnos a Estados Unidos a buscar oportunidades de trabajo, y hoy tenemos proyectos con cerca de 700 unidades de las cuales el 50% ya fue vendido. Se trata de vivienda unifamiliar de clase media en el sur de La Florida. Además del proyecto de Century Real Estate Fund I, tenemos dos iniciativas más en proceso de aprobación para empezar a construir a finales de este año y comienzos de 2023. Y con la ley que promovió la construcción de infraestructura en Estados Unidos viene una actividad grande, pero por ahora queremos participar en vivienda, aunque también miraremos opciones en infraestructura”.

¿Y cuál es el backlog en

Colombia?

“Es de cerca de $2 billones en contratos muy enfocados a la infraestructura, y seguimos creciendo en la construcción de edificaciones para complementar nuestro portafolio. Lo más importante para Conconcreto luego de la pandemia y de las crisis que tuvimos en el pasado es que nos obligaron a tener una estrategia orientada a reinventarnos”.

Además de la participación en Hidroituango, ¿qué otro proyecto resalta en Antioquia?

“Debo destacar los avances de la Doble Calzada Oriente, Sancho Paisa-aeropuerto José María Córdova de Rionegro, que está culminando su fase de diseños para entrar en ejecución. Para asegurar su construcción conseguimos inversionistas internacionales por el 60%, y esperamos iniciar la construcción en el último trimestre de este año. Se trata de una vía nueva de 11,3 kilómetros que va de Sancho Paisa a El Tablazo y llevará al viajero entre ocho y diez minutos entre esos sitios. La construcción tardaría tres años, su costo es de unos $680.000 millones, con lo que se complementará y mejorará la movilidad entre los valles de Aburrá y San Nicolás”.

A finales de marzo en la asamblea ordinaria de accionistas y tras el fallo de la Contraloría en el caso Hidroituango se autorizó la salida del proceso de reorganización solicitado a la Superintendencia de Sociedades, ¿en qué va ese trámite?

“Esperamos salir en semanas. Es importante anotar que la empresa no tiene pasivos dentro de esa solicitud diferente a los financieros, es decir que estamos al día con proveedores y las obligaciones fiscales y laborales. Solo tenemos obligaciones bancarias y el acuerdo consistía en reestructurar esos compromisos bancarios. Vamos salir del proceso próximamente”.

¿Pero aún está vulnerable la empresa en la medida en que el proyecto Hidroituango no se ha terminado y que no se sabe qué pasará con una eventual nueva licitación para terminarlo?

“El consorcio CCC Ituango ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales. Al momento, ni EPM ni ningún otro actor como la interventoría o los diseñadores le han manifestado al consorcio que ha habido incumplimientos. Nosotros estamos acudiendo a un tribunal de arbitramento internacional que está cursando su etapa de peritazgo para demostrar que estamos cumpliendo al 100% las obligaciones contractuales. Esta instancia no es para determinar quién fue el responsable de la contingencia de abril de 2018, es solo para determinar que el consorcio cumple con todas sus obligaciones y si eso es así no hay nada que nos puedan imponer como culpa o responsabilidad en un proceso”.

¿Van a participar en la nueva licitación que se abrirá para la terminación de Hidroituango?

“Aún no sabemos. Esa será una decisión que se tome en conjunto con Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa, y así sea que estemos o no en el consorcio, todas las licitaciones tienen riesgos. Estamos entendiendo los riesgos las oportunidades y el impacto que pueden existir. Al momento no hay decisión”.

¿Cuál es la apuesta de Conconcreto en el metaverso?

“Dentro del proceso de transformación digital estamos explorando esto que es un mundo digital en el que hay construcción, y al haber construcción eso está alineado con nuestros propósitos. Así que estamos mirando cómo entendemos y generamos negocio alrededor de eso”.