De acuerdo con la firma citada arriba, en 2023 se mapearon más de 3.500 franquicias en EE. UU., repartidas en más de 75 industrias y las estadísticas arrojan que se abre una nueva cada 8 minutos.

Los connacionales que están llegando a ese mercado tienen perfil de pequeño empresario y es lógico, dado que la inversión mínima para conseguir la visa E-2 va desde los US$150.000, que al cambio de hoy serían $588 millones.

Pese a que no hay datos desagregados, las cifras disponibles permiten entender que muchos de los que se van, liquidan negocios en Colombia para poder invertir en EE. UU., una noticia que no le cae bien al mercado laboral aquí, pero el escenario macro no les ha dejado otro camino a quienes se sienten asfixiados con tributos y una tasa de cambio muy sensible.

John Isaza, es el fundador de Fígaro, una marca de barberías con la que está operando en Colombia y EE. UU. Él reconoció que la incertidumbre política es real; hizo notar que en el país recientemente se aprobó una reforma tributaria y se sigue tramitando una laboral; debates que se traducen en reglas cambiantes de juego e impiden al emprendedor hacer cálculos frente a los costos y posibles retornos.

“Hace más de ocho años vendo franquicias en Colombia, yo vendía un promedio de 10 al año, pero en 2023 apenas vendí tres. Es innegable que hay un temor, que mucha gente está aplazando decisiones de inversión”, comentó.

Desde su óptica, la dinámica económica actualmente es compleja y la caída en la venta de vivienda, de carros y otros bienes durables son la muestra de ese apretón que pone lenta la circulación del dinero para todos.

Juan Remolina es otro emprendedor que tuvo hasta 120 puntos para lavado de autos en Colombia; él también tomó la decisión de poner su capital en EE. UU.

Dice que ha logrado sacar adelante el emprendimiento, de hecho, ya maneja dos marcas enfocadas en ese mismo servicio en el país norteamericano y se convirtió en un franquiciante.

Quienes ya se posicionaron han atestiguado que llegan otras personas interesadas en invertir, especialmente aduciendo que no están encontrando certeza jurídica y tributaria aquí.