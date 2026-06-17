Televisores, domicilios y apuestas: el “guayabo financiero” que podrían dejarle el Mundial y cómo evitarlo

La emoción por el debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 (9:00 p. m.) se está sintiendo en las calles, los comercios y las reuniones familiares. Pero también está llegando al bolsillo de los colombianos.
La combinación entre el pago de la prima de mitad de año, las promociones para comprar televisores y el aumento en el consumo de alimentos, bebidas y entretenimiento durante el torneo está impulsando el gasto de miles de hogares.
Sin embargo, expertos advierten que la celebración podría terminar convirtiéndose en un “guayabo financiero” para quienes recurran al crédito sin medir las consecuencias.
La alerta llega en un momento particular. Mientras los aficionados se preparan para el estreno de Colombia frente a Uzbekistán, la tasa de usura para créditos de consumo y ordinarios subió a 28,79% efectivo anual en junio, frente al 28,17% registrado en mayo, según la Superintendencia Financiera.
A esto se suma que los hogares colombianos destinan actualmente cerca de 30 de cada 100 pesos de sus ingresos al pago de deudas, de acuerdo con cifras del Banco de la República.
“El descuadre no ocurre el día del partido, sino cuando llega el extracto. El riesgo es convertir una emoción de 90 minutos en una obligación que se pagará durante varios meses”, explica Óscar Villarruel, consultor de la firma Crowe Co.
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