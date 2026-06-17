Televisores, domicilios y apuestas: el “guayabo financiero” que podrían dejarle el Mundial y cómo evitarlo

La emoción por el debut de la Selección Colombia ante Uzbekistán en el Mundial 2026 (9:00 p. m.) se está sintiendo en las calles, los comercios y las reuniones familiares. Pero también está llegando al bolsillo de los colombianos. La combinación entre el pago de la prima de mitad de año, las promociones para comprar televisores y el aumento en el consumo de alimentos, bebidas y entretenimiento durante el torneo está impulsando el gasto de miles de hogares. Sin embargo, expertos advierten que la celebración podría terminar convirtiéndose en un “guayabo financiero” para quienes recurran al crédito sin medir las consecuencias. La alerta llega en un momento particular. Mientras los aficionados se preparan para el estreno de Colombia frente a Uzbekistán, la tasa de usura para créditos de consumo y ordinarios subió a 28,79% efectivo anual en junio, frente al 28,17% registrado en mayo, según la Superintendencia Financiera. A esto se suma que los hogares colombianos destinan actualmente cerca de 30 de cada 100 pesos de sus ingresos al pago de deudas, de acuerdo con cifras del Banco de la República. “El descuadre no ocurre el día del partido, sino cuando llega el extracto. El riesgo es convertir una emoción de 90 minutos en una obligación que se pagará durante varios meses”, explica Óscar Villarruel, consultor de la firma Crowe Co. Le puede interesar: Cada hogar de Medellín gastaría en promedio más de $429.000 por el Mundial 2026

1. Evite compras impulsivas a crédito

Los eventos deportivos de gran magnitud suelen traducirse en mayores niveles de consumo. Fenalco ha señalado que durante los partidos de la Selección Colombia las ventas de televisores, alimentos y bebidas pueden aumentar entre 30% y 50%. La tendencia ya comienza a reflejarse en las cifras económicas. Un análisis de Crowe Co, basado en datos de la Dian y Analdex, encontró que las importaciones de televisores crecieron 44,9% en enero frente al mismo mes del año anterior. Además, las ventas de equipos de sonido y video aumentaron 41,8% durante el primer trimestre, según estadísticas del Dane. Detrás de estas cifras está el deseo de miles de hogares de mejorar la experiencia para ver los partidos. El problema aparece cuando estas compras se financian a largo plazo con tarjeta de crédito. Según el análisis, un televisor de $2 millones comprado a crédito y diferido a 24 meses podría terminar costando cerca de $2,57 millones. Es decir, unos $575.000 adicionales únicamente por concepto de intereses. Lea más: Acompañar a Colombia en todo el Mundial 2026 costaría cerca de $230 millones

2. Los gastos pequeños también pesan

Más allá de los electrodomésticos, los expertos advierten sobre otro fenómeno: los llamados gastos hormiga mundialistas. Domicilios, pasabocas, bebidas, transporte, camisetas y reuniones para ver los partidos pueden parecer desembolsos menores de manera individual, pero acumulados durante varias semanas terminan generando una presión importante sobre las finanzas familiares. La situación se presenta además en un contexto en el que la inflación continúa afectando algunos rubros asociados al entretenimiento. En mayo, la inflación anual se ubicó en 5,84%, mientras que la categoría de recreación y cultura fue una de las que más aumentó en el mes. Por eso, aunque muchos colombianos cuentan con el ingreso adicional de la prima, los especialistas recomiendan evitar la sensación de contar con dinero “extra” para gastar sin control.

3. Las apuestas, otro riesgo para el bolsillo

La temporada mundialista también suele venir acompañada de un aumento en las apuestas deportivas. Si bien esta actividad se ha consolidado como una forma de entretenimiento para millones de personas, los expertos advierten que el riesgo aparece cuando se utilizan recursos destinados a gastos esenciales o cuando se intenta recuperar pérdidas apostando sumas cada vez mayores. La recomendación es que las apuestas deben hacerse únicamente con recursos destinados al entretenimiento y nunca con dinero reservado para el arriendo, los servicios públicos, el mercado o el pago de obligaciones financieras. Conozca también: Mundial 2026 en cifras: el negocio que moverá US$80.100 millones en la economía global

¿Cómo disfrutar el Mundial sin afectar las finanzas?