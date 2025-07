Los subsidios de vivienda funcionan como un aporte económico que no tienes que devolver, y que puedes utilizar exclusivamente para comprar, construir o mejorar tu vivienda . Dependiendo de tu ingreso mensual, el monto del subsidio cambia. Así están las cifras para este año:

-No superar los 4 salarios mínimos de ingresos familiares.

-No tener vivienda propia en Colombia ni haber recibido antes otro subsidio de vivienda.

La primera tarea es acercarte a la Caja de Compensación donde estás afiliado y presentar los siguientes documentos:

-Certificado de ingresos familiares.

-Constancia de ahorro o preaprobación de crédito hipotecario.

-Declaración juramentada que certifica que no tienes vivienda y que no has recibido subsidios antes.

Cada Caja revisa las postulaciones según el dinero disponible (que depende de los aportes empresariales) y asigna los subsidios. Recuerda que los subsidios son limitados y se asignan por convocatorias.