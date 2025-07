Abecé de Bre-B: así se registran las “llaves” para recibir plata en su cuenta en segundos desde otros bancos

No es una app, no es un banco, no es una billetera digital más. Bre-B es el nuevo sistema de pagos inmediatos en Colombia, una plataforma interoperable que permite enviar y recibir dinero en tiempo real, sin importar la entidad financiera.

Desde hoy 14 de julio de 2025, ya se pueden registrar las llaves Bre-B, y a partir de septiembre, este sistema comenzará a operar oficialmente.

¿Lo mejor? No necesitará conocer el número de cuenta de nadie, ni esperar horas o días hábiles para que llegue un giro. Bre-B promete acabar con frases como: “te transferí el viernes, pero te llega el lunes”.